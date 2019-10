TFA – F6: Unión recibe a Crucero de Misiones para recuperar el paso ganador

El Bicho Verde vuelve a presentarse ante su gente por el Torneo Federal A de Fútbol. Será desde la hora 17, cuando reciba a Crucero del Norte de Misiones, en un partido válido por la Sexta Fecha del certamen.

El elenco de Marcelo Milanese viene de empatar en Chaco, ante For Ever, en un partido que estuvo marcado por la polémica tras un dudoso empate con el cual igualó el elenco local así como también la expulsión del capitán Yuste, quien no podrá ser de la partida.

El rival de turno no está teniendo grandes resultados y navega por la parte baja de la tabla de posiciones, lo que le puede dar al Bicho Verde la posibilidad de sumar de a tres para seguir prendido en lo más alto de la clasificación, sosteniendo uno de los lugares reservados para el Hexagonal que continuará más adelante en la siguiente Fase del certamen.

Por otra parte, será fundamental sumar una victoria, puesto que en la siguiente fecha serán los albiverdes los que queden libres, regresando a la competencia el otro fin de semana con una dura visita a San Francisco donde esperará Sportivo Belgrano.