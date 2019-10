LRF: Múltiples adelantos

Como cada semana, el pasado martes se reunió el HCD, el cual trató el siguiente Orden del Día:

1- Aprobación Boletín Oficial Nº 2.821 por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- Lectura correspondencia: Varias notas de Inferiores e Infantiles. Nota de Arg. Vila ofreciendo la cancha para jugar la Final de Primera C. Informes policiales del partido Juv. Unida vs. Belgrano, los cuales se adjuntan al HT Penas. Nota de Sp. Santa Clara informando que la 8ª División vs. Dep. Ramona se jugará el martes 15/10 por tener jugadores afectados en la Selección. Se aprueba. Nota de Arg. Humberto comunicando nueva Comisión Directiva.

Nota de Dep. Ramona informando cuestiones que ocurrieron en el partido vs. FC Estado, manifestando que solicitaron cambio de árbitro el día sábado ya que los había dirigido anteriormente y se sintieron incómodos. Además dicen que el árbitro tendría un hijo jugando en Ferro, e hicieron cita de un partido de años anteriores. Hablaron con un miembro de la Neutral de Árbitros quien le manifestó que el hijo no juega más en Ferro. Agregan en la nota detalles de lo ocurrido en el juego, y que fueron perjudicados, provocando el enojo de la parcialidad. Adjuntan imágenes y solicitan que se tomen medidas con el árbitro. La nota se eleva a la Neutral de Árbitros y Tribunal de Penas.

Nota del Director Escuela de Árbitro Sr. Luis Trucco en la que solicita la compra de un nuevo proyector para el dictado de clases (el actual se rompió). Además solicita un juego de intercomunicadores para comenzar a implementarlos en los partidos de Liga. Se averiguarán presupuestos.

3- Informe tesorería y pases de jugadores.

4- Se da lectura al informe del consejo de inferiores. Las finales absolutas de Primera B (Norte vs. Sur) se jugarán el sábado siguiente después de la 4ª fecha. Se hizo un informe de las prácticas del Sub12. La Primera A y Primera B en la próxima reunión tratarán los reglamentos del 2020, la idea es dejarlo definido este año. Se abrió la licitación para realizar la Fiesta de Inferiores que será el 29/11. Próxima reunión 04/11. Se aprueba.

5- El sábado se jugará la fecha del fútbol senior en Brown de San Vicente.

6- Están ofrecidas las canchas de Quilmes y Arg. Vila para las Finales de Primera C. Los delegados entendieron que por cercanía y seguridad se debería jugar en Quilmes. Por tal motivo se determina que las finales de Primera C se jugarán el domingo en cancha de Quilmes con los siguientes horarios.

14 horas – Reserva: Dep. Susana vs. Sp. Aureliense.

15 horas – Juv. Mayor: Juv. Unida vs. Dep. Susana

16 horas – 1ª División: Juv. Unida vs. Sp. Aureliense.

Sp. Aureliense hará las veces de local y se ubicará en la tribuna de cemento. Juv. Unida se ubicará en el sector visitante ingresando por calle Bollinger. Dep. Susana ingresará por calle Bollinger y se ubicará detrás del arco sur.

7- Sportivo Aureliense agradece a Quilmes por cederle la semana pasada un predio para poder practicar ya que ellos no podían hacerlo en Aurelia por lluvia.

8- Sportivo Norte informa que el domingo vs. 9 de Julio hará las veces de local en cancha de Peñarol.

9- Se confirman los siguientes adelantos:

Unión vs. Brown jueves 10/10 a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera, en cancha de Dep. Libertad.

Dep. Tacural vs. Dep. Ramona viernes 11/10 a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Talleres vs. Dep. Libertad viernes 11/10 a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Ben Hur vs. Quilmes viernes 11/10 a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Arg. Humberto vs. Moreno viernes 11/10 a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

San Martín vs. Atl. Esmeralda viernes 11/10 a las 21 hs. Reserva y 22:30 hs. Primera.

Sp. Santa Clara vs. Zenón Pereyra FC viernes 11/10 a las 21 hs. Reserva y 22:30 hs. Primera.

Indep. San Cristóbal vs. Dep. Aldao viernes 11/10 a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Dep. Bella Italia vs. Sp. Roca jueves a las 21 hs. Reserva y 22:30 hs. Primera.

Tiro Federal vs. Arg. Vila domingo a las 11:30 hs. Reserva y 13 hs. Primera.

Los demás encuentros se jugarán el domingo en horario oficial.

10- Fútbol Femenino: el club Dep. Libertad solicitó suspender la fecha del próximo domingo por tener el equipo un compromiso en otra provincia, agregan que lo habían solicitado al momento de sortear el fixture. Todos los delegados estuvieron de acuerdo y recordaron aquella solicitud, a excepción de 9 de Julio quien se mantuvo en no suspender la fecha. Luego de un largo debate, y a pesar de las insistencias, por la negativa de 9 de Julio ante el pedido de Libertad, se determina que la próxima fecha se jugará el domingo tal cual estaba programado.

11- Se realizó la presentación de la Selección Sub12 que el fin de semana jugará el torneo provincial en la Liga Ceresina de Fútbol. Estuvo presente el Secretario de Deportes de la Municipalidad de Rafaela, delegados, dirigentes, medios de comunicación, y familiares de los jugadores.

El Torneo se disputará del 12 al 14 de octubre. Nuestra Selección estará en la Zona Centro-Norte A junto a las Ligas Reconquistense, Ceresina y Paivense.

Los chicos que conforman la Selección son:

Arqueros

Augusto Minetti (Florida de Clucellas).

Benjamín Díaz (Zenón Pereyra FBC).

Defensores

Luis Grande (La Hidráulica).

Laureano Bonsegundo (Sportivo Roca).

Agustín Piovesan (Atletico María Juana).

Valentino Gadler (Moreno de Lehmann).

Valentino Maina (Deportivo Aldao).

Máximo Godoy (Talleres M. Juana).

Volantes

Lorenzo Perusia (Atlético María Juana).

Matías Molina (Moreno de Lehmann).

Alvaro Farias (Moreno de Lehmann).

Bautista Beccaria (Deportivo Aldao).

Ciro Alberto (Independiente de Ataliva).

Axel Exposito (Sportivo Santa Clara).

Enzo Galizzi (Deportivo Bella Italia).

Delanteros

Juan Suppo (Sportivo Santa Clara).

Elías Espinoza (Deportivo Bella Italia).

Ramiro Jaime (Atlético María Juana).

El Cuerpo Técnico está conformado por Ruben Bucci como Director Técnico y Horacio Nieto como Ayudante de Campo.