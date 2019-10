ARB Oficial P2: Unión busca el pase a Semifinales en Rafaela

Este viernes puede haber definiciones buscando las Semifinales del torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol.

El Bicho Verde se presenta en Rafaela buscando el triunfo que le asegure el acceso a Semifinales, luego de haberse impuesto la semana anterior en «La Fortaleza del Bicho».

En todos los casos a partir de las 21.30, se jugarán estos partidos:

> Argentino Quilmes (0) vs. Atlético (1), en el gimnasio «Elías David».

> Independiente (1) vs. Libertad (0), en el «Carlos Colucci».

> Ben Hur (0) vs. Unión (1), en el «Coliseo del Sur».