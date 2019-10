Héctor Roca y la prevención por paperas

La proliferación en las últimas semanas en la ciudad de casos de paperas permite conocer consejos y recomendaciones de parte del reconocido profesional de nuestra ciudad, a quien convocamos especialmente para poder conocer detalles acerca de esta enfermedad así como también la forma de actuar.

Preocupación desde la provincia

La Dirección Provincial de Promoción y Protección de la Salud informó que se están presentando casos de paperas en adolescentes y adultos jóvenes en la provincia.

Sobre la paperas o paroditis, la directora del organismo, Andrea Uboldi, recordó que es una enfermedad de origen viral, muy contagiosa que causa inflamación dolorosa de las glándulas salivales.

Respecto a cómo se contagia, indicó que se transmite “de persona a persona a través de las secreciones que elimina un enfermo al hablar, toser o estornudar, o bien por contacto directo con cualquier objeto contaminado con estas mismas secreciones”, agregando que pueden propagarse “antes de que se inflamen las glándulas y hasta 5 días después”.

Acerca de los síntomas de las paperas, precisó que algunas personas que contraen paperas “no presentan síntomas. Otras pueden sentirse mal, pero sin tener las glándulas inflamadas. El 30-40% muestran la clínica típica de la enfermedad. Primero se presentan síntomas inespecíficos (dolor de cabeza, falta de apetito, dolores musculares, febrícula), luego aparece la inflamación de las glándulas parótidas (debajo de las orejas o la mandíbula), inicialmente de un lado se vuelve sensible al dolor, este aumenta al masticar En el 70-90% de los casos se vuelve bilateral, la parotida. En el 10% pueden verse afectadas las glándulas salivales, la submaxilar y la sublingual”, y en “ niños sanos puede aparecer una parotiditis recidivante”, mencionó.

En cuanto a como se trata, Uboldi explicó que siempre “es importante la consulta con un médico. No hay un tratamiento específico para las paperas y las medidas para aliviar los síntomas abarcan: tomar analgésicos (paracetamol / ibuprofeno) para aliviar el dolor, ingerir abundante líquido y mantenerse aislado por 9 días (no ir a trabajar, escuela, clubes, etc.) y regresar con el alta del médico.

La funcionaria indicó que en la mayoría de los casos “las paperas son bastante leves. Sin embargo, pueden causar otros problemas, como meningitis (infección del tejido que cubre el cerebro y la médula espinal), sordera (temporal o permanente), encefalitis (inflamación del cerebro), orquitis (inflamación de los testículos) en los hombres que han llegado a la pubertad, ovaritis (inflamación de los ovarios) o mastitis (inflamación de las mamas) en las mujeres que han llegado a la pubertad.

La enfermedad se previene a través de la vacuna Triple viral (SPR / MMR), que protege de las paperas, el sarampión y la rubéola.

Esquema de vacunación con triple viral

Se debe tener una dosis de triple Viral hasta el ingreso escolar y dos dosis de la vacuna a partir del ingreso escolar. RN 1997.

Si tiene una Triple Viral y una Doble Viral, aplicar una Triple Viral para completar el esquema recomendado que contiene el componente parotiditis.

Si no tiene esquema completo para la edad, aplicar una dosis de Triple Viral según Calendario vigente.

El personal de salud, personal militar o personas que conviven en condiciones de encierro se encuentran en los grupos de riesgo y tienen indicación de recibir dos dosis.