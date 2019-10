LRF: Se suspendieron y reprogramaron partidos

(Por: LRF) – Informa la Liga Rafaelina que en reunión con los delegados de los equipos que debían jugar hoy domingo, se a decidido que hoy solamente se jugarán los partidos de: Ferrocarril del Estado vs. Atl. Rafaela, Bochófilo Bochazo vs. Dep. Josefina y Sp. Libertad EC vs. La Hidráulica (los tres en los horarios oficiales de las 14:30 hs. Reserva y 16 hs. Primera)

Los demás encuentros se reprogramaron de la siguiente manera:

– Florida vs. Peñarol lunes 14/10 a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

– Sp. Norte vs. 9 de Julio miércoles 16/10 a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

– Tiro Federal vs. Arg. Vila fecha a confirmar por el HCD.

– Finales Primera C postergado al Domingo 20/10.

– Fútbol Femenino postergado al Domingo 20/10.