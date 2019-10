Rep CII – Nuevos festejos de la escuela «Florentino Ameghino»

Sunchales, octubre de 1940

Demostración

El Directorio de la nueva fábrica de manteca, ofreció a los periodistas de la zona, una comida de agradecimiento por la colaboración prestada en los momentos de la organización de la fábrica.

Estuvieron presentes: el representante del círculo de Rafaela, Pbro. E. Cerdán; Srs. Reinaldo Actis, B. Bossana, Antonio Terragni, Pérez Torres, Orsino, Arcos, Maggi, Lencioni, Guevara, Juan B. Mitri, Miretti, J. Giustina, Andrés Lauze y Carlos Cravero.

Cuadro de Honor

La Lucha, órgano periodístico local, publicó un cuadro de honor, nombrando a las personas que trabajaron con más entusiasmo, perseverancia y preocupación, sin recibir emolumentos algunos para llevar a feliz término, en Sunchales, una fábrica de manteca.

Estos son: Juan B. Mitri, Antonio Miretti, Francisco T. Bonzi, Marcos Dubrovsky, N. Genzelovich, José Giustina, T. Scagnotti, Andrés Lauza y Santiago Elormendi.

Por cuenta de quien escribe estas notas, agregaría en el cuadro de honor, a Guillermo Arbitelli y a Luis Feldman Josin.

Escuela Nº 379 «Florentino Ameghino»

Con motivo de conmemorarse el quincuagésimo aniversario de la creación de la escuela provincial Nº 379 en Sunchales, se desarrolló el siguiente programa. Por la mañana hubo juegos infantiles, un partido de pelota al cesto, entre los alumnos de 5º y de 6º grados por una copa; carreras con obstáculos, rompe piñatas y otras diversiones. Luego se repartieron caramelos.

Por la tarde, con la presencia del I. General de escuelas, Don Guillermo Fradegrada, en representación del H. Consejo de Educación, del Insp. Sec. Don Basilio Donato, ex Director del establecimiento y de la ex Directora Sra. Catalina Cardoso, personal docente, alumnos y ex alumnos y numeroso público, habló en primer término el Sr. Félix Ramella, siguiendo en el uso de la palabra el Insp. Fradegrada; luego, Basilio M. Donato y el Director S. Juan Soufullo. La ex alumna Olimpia Montalbetti habló en nombre de los que fueron alumnos en las distintas épocas.

Se descubrió una placa de bronce, en la cual, se perpetúa el nombre de los que fueron Directores de la escuela desde su fundación a la época presente.

En el lunch de honor, amenizado por la orquesta de Juan G. Bosch, hablaron el Dr. Almícar Gorosito en nombre de los ex alumnos y el Director.

Nuevo médico

A fines de octubre de 1940, se estableció en Sunchales el Dr. Eldo Re, hijo de un respetable hogar de la localidad.

Política

Estuvo en Sunchales, el Dr. Luciano Molinas, líder del Partido Demócrata Progresista.