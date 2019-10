Box: Derrota en la segunda presentación profesional de Eliana Orecchia

En lo que fue su segunda presentación en el campo profesional, la boxeadora de Sunchales, perteneciente el Gimnasio «Américo Alassia», Eliana Orecchia, cayó derrotada por puntos en fallo unánime, ante la oriunda de Ramos Mejía Micaela Sarfatti, al cabo de cuatro vueltas.

La pelea se realizó en el club Central Coronda de esa ciudad, donde Orecchia, sufrió su segunda derrota en la misma cantidad de peleas.

La palabra de Orecchia

Tras la pelea, la boxeadora se expresó en su cuenta de Facebook acerca de lo que había acontecido y esto es lo que publicó:

Se perdió, pero una pelea no es el fin, no hay 2 sin 3… El resultado si molesta, cuando uno queda conforme, pero se aprende y mucho… Conforme con mi performance, el saludo y el aprecio de la gente es lo que me llevo, las palabras de mi rival, digna muy buena boxeadora, ambas nos sacrificamos así que no hay que desmerecer a nadie, La felicito… Y a meterle más garra, más tiempo, más esfuerzo del que ya metemos… Espero subir pronto nuevamente al ring… Vamos que se puede…

«Anotalo… se llama Cristian Batistón»

Hijo de Sunchales, que eligió desde lo deportivo, la actividad boxística, comienza a hacerse camino al andar, mostrándose por ahora como un proyecto interesante, con una campaña promisoria de 5 peleas, de las cuales, ganó 3, empató 1 y perdió la restante.

Trabaja en el gimnasio «Don Santos», bajo las ordenes de Santos Videla y es acompañado y orientado en la parte personal y deportiva por su abuelo Ricardo «Manguera» Fernández quien lo aconseja en forma permanente.

Tiene 23 años, y muchas ilusiones en este desafío, sabedor íntimamente de que tiene muchas cosas por mejorar (algo lógico), pero mucho se apoya en su confianza en su historia de familia y en su apellido, ya que «tiene sangre de boxeador», ya que su bisabuelo el «Indio Fernández», comenzó a escribir esta historia que quiere continuar Cristian.

Allá por la década del ´40, con su exibición ante «Kid Cachetada» y la llegada a Sunchales de Archie Moore… Por ahora, anotalo, se llama Cristian Batistón, quien el viernes en el festival de Aldao, le ganó por puntos a José Nuñez de Porteña, de muy buena manera.