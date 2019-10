Lema: «Estamos en el inicio de una investigación, tomando medidas del caso»

La Fiscal Gabriela Lema se retiró de la sede Tercera de Policía de nuestra ciudad alrededor de la hora 21, luego de permanecer durante unas ocho horas en dicho lugar. En la vereda se encontraba Gustavo Strubia realizando una guardia periodística y logrando declaraciones de la funcionaria, quien no obstante se escudó mayormente en el secreto de sumario al momento de dar respuestas contundentes.

«Estamos en el marco de una investigación penal… no puedo dar mayor información, solo que se originó por las lesiones que sufrieron dos detenidos en la Comisaría pero estamos investigando», fueron las primeras precisiones ofrecidas.

Luego explicó que «hay una denuncia pero asimismo hay un anoticiamiento de dos personas lesionadas y por eso tuvimos que actuar en base a esta investigación. Debemos averiguar cómo fue el desempeño pero tenemos personal que está siendo investigado».

Más adelante indicó que «entiendo que los vecinos de Sunchales estén reclamando por una cuestión de seguridad pero no está relacionado con este caso en particular».

«En estos momentos -prosiguió- se están haciendo medidas investigativas por lo que la Comisaría no está aún habilitada», lo cual derivó en la instalación de una casilla en donde de forma transitoria y de emergencia se pueden tomar denuncias y efectuar ciertas diligencias policiales por parte de la ciudadanía.

Además, indicó que «estamos en el inicio de una investigación por lo que no tenemos la posibilidad de anticipar alguna Audiencia o de qué tipo puede llegar a ser».

La información que luego circuló por diferentes medios extraoficiales da cuenta que luego de constituirse en la sede de la Policía local, Lema dispuso la detención del Sub Jefe, Sub-Crio. Federico M., y los sub oficiales Juan C. y Mauricio O., y en calidad de arrestados el Jefe Comisario Luciano G., Sub-inspector Silvana S., y los Sub oficiales María A., Brian G., y el oficial de guardia Carlos M.

Ademas de las detenciones se procedió al secuestro de armas provistas, credenciales, celulares de cada uno y todos los uniformes de los detenidos y arrestados. Tanto los detenidos como los arrestados fueron trasladados hasta la Alcaidía de la Unidad Regional V.