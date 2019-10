Federal A – F8: Unión busca recuperarse en San Francisco

Luego de la Fecha libre, el Bicho Verde se presenta desde las 19 ante Sportivo Belgrano, con la confianza de haber obtenido hasta ahora mejores resultados fuera de casa que ante su gente. El equipo de Marcelo Milanese necesita los tres puntos para volver a meterse en zona de clasificación, sitio del cual ha quedado marginado por primera vez en lo que va del certamen.

Por su parte, los locales también necesitan con urgencia una victoria, compartiendo hasta ahora la clasificación con Unión.

El parate obligado permitió que los albiverdes afianzaran algunos aspectos de su funcionamiento, aunque no pudo ser aprovechado de forma íntegra por la sucesión de malas jornadas climáticas. A la vez, deberá tener cuidado con lesiones y sanciones puesto que el jueves volverá a presentarse, en este caso ante su gente, puesto que la Fecha Novena se adelantará como consecuencia de las Elecciones Nacionales del próximo fin de semana.

Ambos equipos se conocen puesto que compartieron partidos amistosos en la primera parte de la pretemporada, mientras transitaban el tiempo de preparación.

Álvaro Aguirre espera por la recuperación

Álvaro Aguirre, volante de Unión, reconoció que «estamos mentalizados para ganar, repuntar y volver a estar arriba que es donde queremos estar».

«De local es una deuda que aún tenemos, aunque sabemos que de visitante nos hacemos fuertes y por eso salimos con la idea de traernos siempre los tres puntos», agregó en diálogo con Mario Ceballos.

«Estamos en deuda con nosotros mismos. Es un trabajo en donde tenemos que seguir metiéndole porque va a ser complicado pero a la vez es una linda situación para revertir», continuó.

«Me siento bien, la pretemporada me hizo bien y el venir trabajando en la Liga con Marcelo Milanese me sirvió mucho para seguir con ritmo, entendiéndonos y poder aprovechar este momento», prosiguió, añandiendo que «hay muchos chicos que aún no explotaron, tenemos material para crecer y ellos nos podrán dar una mano en los partidos decisivos».

Así está la Tabla de Posiciones