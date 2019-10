Multitudinaria concentración en respaldo a la Policía

El malestar generalizado de la comunidad hacia el accionar de la Fiscal Gabriela Lema para con los agentes de la Seccional Tercera de Policía que se encuentran detenidos desde el pasado viernes, así como la imposibilidad de prestar un servicio adecuado desde la misma jornada a partir de la clausura del edificio policial se expresó en forma de una multitudinaria concentración que se produjo en la tarde noche de hoy.

Las redes sociales jugaron su rol y rápidamente esparcieron la convocatoria que recibió el respaldo de parte de las máximas autoridades políticas locales -tal el caso del Intendente y parte de su Gabinete- así como también miembros del Legislativo local. También se sumaron referentes de distintas entidades intermedias quienes trasladaron el respaldo de sus instituciones, junto a una numerosa cantidad de personas que dijeron presente para tratar de conocer algún detalle más de la situación.

Al no ser una convocatoria sorpresiva, quien pudo acercarse fue el Subjefe de la URV, Domingo García, quien insistió en garantizar la seguridad local con la presencia de móviles y efectivos policiales que reemplacen a aquellos que actualmente se encuentran desplazados.

La insistencia del concejal Oscar Trinchieri hacia García en un cara a cara que sostuvieron al ir finalizando la iniciativa, transitó por dos carriles: por una parte, que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que su seguridad está garantizada y por otro lado, que le traslade a Juan Pablo Bengoechea, el jefe de la URV la urgente necesidad de contar con mayor infraestructura -puntualmente calabozos- así como la rápida reapertura de la sede policial. Respecto de este último tema, García reconoció que para una ciudad como Sunchales no es lo ideal contar solamente con un único espacio de detención.

Manifestaciones diversas

Fueron varios los rostros que no pudieron contener la emoción y se quebraron a medida que se repetían las consignas pidiendo por justicia y en solidaridad con los agentes. Mezclados entre los presentes, los familiares de varios de los detenidos recibieron sinceras muestras de apoyo y también expresaron sus sensaciones acerca de este momento que están atravesando.

Con fragmentos de información, cada uno fue construyendo un relato que tiene en común la necesidad de datos claros y precisos, junto a una celeridad en cuanto a los tiempos que sean necesarios para implementar medidas tendientes al esclarecimiento de lo acontecido.

Los vecinos se fueron turnando para hacer uso de la palabra, repasando casos conocidos en donde recientemente, aún luego del esclarecimiento de casos delictuales, la Fiscalía determinó la libertad de los implicados.

Una de las familiares directas de los oficiales detenidos señaló que «hoy lo pude ver y está destruido, pensaba que les iban a tomar declaración y liberarlos. Los han acusado de muchos cargos y hace 48 horas que sus abogados defensores no los van a visitar. Hay compañeros que no tienen familiares aquí y que no pueden recibir visitas de sus compañeros por lo que todavía no se pudieron bañar siquiera porque no cuentan con ropa de recambio».

«Quiero agradecer a la gente que nos viene a apoyar porque no saben lo feo que es que los delincuentes estén libres y las personas que hacen su trabajo, estén presas… el mensaje de la Fiscal es que los delincuentes tienen más derechos porque desde hace ya muchas horas que están libres», agregó.

Otra de las mujeres que se expresó ante los presentes fue la madre del jefe de la Seccional, Luciano Gabinetti, quien transmitió el mensaje de que su hijo «está contento de estar allá, porque él dice, es mi gente, la que siempre me apoyó y nunca me falló».

«El mensaje que él -por Gabinetti- da y sigue dando es que el pueblo de Sunchales crea en la Justicia porque sin Justicia no se puede convivir. A mí me da al igual que a ustedes, indignación esta situación pero no tenemos que bajar los brazos porque sino nos ganan los inadaptados», continuó.

«Esta misma Fiscal ha reconocido varias veces el correcto accionar policial de Sunchales… ahora, en el mismo lugar en donde mi hijo lleva a los detenidos, se encuentra él preso. Esto deja mucho que desear de algún accionar», prosiguió.

La palabra del Intendente

Presente en la primera parte de la concentración, el Intendente Gonzalo Toselli relató que «transmití al ministro de Seguridad las sensaciones de angustia de los agentes detenidos y sus familias, comprometiéndose a gestionar para salir de esto». Acerca de la causa por la cual los agentes están detenidos no hay aún mayor información, anticipándose que la Audiencia Imputativa podría ser recién entre lunes o martes aunque no existen aún precisiones.

«Es imposible ignorar a la gente… el pedido es de seguridad, reclamando por las tareas mínimas de prevención donde los Policías no pueden atender el teléfono 101, tienen que prestar servicios en una casilla y esto lejos está de ser lo ideal», agregó.

«Comparto la sensación que tienen todos los vecinos. La búsqueda de Justicia es lo que tenemos que buscar. Es muy importante que las sanciones se hagan efectivas porque sino queda una sensación de injusticia y eso no es bueno para una comunidad, como tampoco es bueno esto que nos está pasando, esta situación de desprecio a la labor policial por tener que prestar sus servicios en una casilla», continuó.