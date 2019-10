REP CIV – SanCor realiza la primera exportación de manteca

Sunchales, noviembre de 1940

Embarco de manteca

La unión de Cooperativas Tamberas Limitadas (SanCor) en los primeros días de noviembre de 1940, remitió al exterior cinco toneladas de manteca. Se puso en evidencia, con esta remesa, la gran aceptación que tuvo el producto de tipo único (pues con crema también se hace manteca) fuera del país.

Desde entonces, la fábrica comenzó a agrandarse, en producción y prestigio. Los que dudaron, un momento, del éxito de la empresa de Mitri y Cía., comenzaron a abrir los ojos, pero no pudieron cerrarlos por la incredulidad.

No se riegan las calles

La Comisión de Fomento, por falta de recursos, suspendió el riego de las calles, en razón de que se había agotado la partida para tal fin. Los ediles consideraron que era lógico no reforzar la partida del presupuesto, para no recargar con mayores gabelas al vecindario. Total faltaban dos meses para terminar el año y el ejercicio de este modo, no daría déficit, cifra que hoy no asusta a ningún gobierno.

Ecos de una velada teatral

El público que asistió en el Cine Avenida a la velada teatral, en conmemoración del quincuagésimo aniversario de la creación de la escuela provincial, no escatimó elogios por la brillantez de los números desarrollados, tanto corales como de música clásica y la obra del cuadro filodramático: «Organito de la Virgen».

Lo que más emocionó fue el coro infantil, formado y dirigido por el profesor Juan G. Bosch.

Los ex alumnos que actuaron en el festival, contentos por el éxito obtenido, en público y taquilla, programaron una fiesta campestre, que se realizó en un ambiente de sana alegría y cordial amistad.

Amigos del Arte

Esta institución solía realizar periódicamente una función literario – musical. Era la octava vez que lo hacía.

El programa desarrollado fue el siguiente: 1° Presentación del coro infantil, novedad extraordinaria que llenó el salón de actos, de un público ávido de escuchar el armonioso conjunto compuesto de 50 voces, cantando al compás del piano y de otros instrumentos, entre ellos el xilófono.

Con el acordeón, el niño Norban Brunetti tocó «La hija del regimiento» y «Chopin Nocturno».

– Serenata de Toselli (rimpianto) por la Srta. Recica Ristorto.

– «Sueño de Amor» cantado por la Srta. Luzbel Hidalgo.

– «Plegaria de una Virgen», por la Srta. Nilda Visconti.

– «Noches Estrelladas» de Chopin, por Nelly G. Qüesta.

– «Vals Brillante» de Chopin, por Fedora Valenziano de Temporelli.

– «Huella» de Boero, por el Pro. Aley Re y Trovador Verdi.

– «Arabesca» de Debussy y «Córodaba» de Albeniz por la Srta. Noemí Lombardo.

– «Vals del Minuto» y «Danza ritual del fuego» por el profesor Juan G. Bosch.

– «Cavatina» por el prof. de violín Adolfo Actis.

– «Canción de cuna» dos voces, por Livio Chiani y pbro. Marcelo Besso y luego «Ave María», por los mismos cantores.