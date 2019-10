LRF: Adelantos al por mayor

El martes se confirmó que la Primera A jugará con adelantos entre miércoles y sábado. Las Semifinales de la Zona Norte se jugarán el sábado, lo mismo que la Final de Reserva de la Sur. El sábado en Ferro se jugarán las Finales Absolutas de Inferiores de Primera B.

Anoche se reunió el HCD, el cual trató el siguiente Orden del Día:

1- Aprobación Boletín Oficial Nº 2.823 por unanimidad. El Sr. Vice-Presidente hace mención acerca de lo tratado en el ítem informe multas. Da lectura a lo que establecen los Reglamentos sobre el cumplimiento de las multas. Entiende que lo establecido en la Sesión anterior no correspondería con lo que dicen los Reglamentos. El delegado de Atl. Rafaela manifiesta estar de acuerdo con lo dicho por el Vice-Presidente y entiende que el HCD debe ser informado sobre aquellos clubes que no cumplen.

Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

El delegado de Dep. Bella Italia hace mención a que en la cancha de Dep. Aldao hay un problema con un pulmón, y lo pudo corroborar el sábado. Dice que dicho pulmón debería ser arreglado a futuro a los efectos de evitar incidentes. Dice que no lo hace a manera de queja, sino a modo informativo ya que el pulmón no se encuentra en buen estado (y que ya hubo problemas con Sp. Roca). El Sr. Presidente manifiesta que la Comisión de cancha deberá inspeccionar todas las canchas antes del inicio de los Torneos del 2020.

2- Los Sres. Luis Trucco y Víctor Colman se hicieron presentes en la reunión junto a los chicos que están cursando el primer año del curso para árbitros. Dieron detalles de cómo se viene llevando a cabo el curso.

3- La Mesa Directiva informa que ya se compró el proyector solicitado por la Escuela de Árbitros. Y ya se tienen 2 presupuestos de intercomunicadores, cuestión que se cerraría en los próximos días.

4- Se informa que el próximo lunes la Liga hará una cena para los árbitros para festejar el día del árbitro y en agradecimiento por haber dirigido el Torneo Sub14.

5- Lectura correspondencia: Varias notas de Inferiores e Infantiles. Nota de la Municipalidad de Rafaela invitando a los actos por la celebración del aniversario de la ciudad. Federal A: Unión vs. Gim. Esgrima jueves a las 21 horas.

6- Informe de tesorería y pases de jugadores:

7- Se informa que las Finales Absolutas de Inferiores Primera B se jugarán el sábado en cancha de Ferro. El orden será el siguiente:

– 14.00: 9ª División: Florida vs. Arg. Humberto

– 14.45: 6ª División: Florida vs. Dep. Ramona

– 16.00: 8ª División: La Hidráulica vs. Dep. Ramona

– 17.00: 7ª División: Sp. Santa Clara vs. Moreno

Los equipos de la Zona Sur serán locales e ingresarán por calle F. Peretti (deberán llevar pelotas y planillas). Los equipos de la Zona Norte serán visitantes e ingresarán por Ruta 34. El costo de la entrada será: $100 General, $50 Menores.

Se recuerda que el sábado se jugará la última fecha del Absoluto C.

8- El sábado comenzará la 2ª rueda del segundo torneo de Fútbol Senior. Por decisión de los delegados de los clubes en cuestión, se jugará la 2ª fecha en cancha de San Isidro (Dep. Bella Italia vs. Moreno – San Isidro vs. Brown). A partir de las 15 horas.

9- Se informa que el domingo por inclemencias del tiempo se tuvo que volver a suspender el fútbol femenino. La fecha se reprograma para el domingo 03/11.

10- Se confirma que el sábado jugarán el partido pendiente Tiro Federal vs. Arg. Vila a partir de las 14:30 hs. Reserva y 16 hs. Primera.

11- La Primera A decide jugar la fecha entre semana y se confirman los siguientes adelantos:

Dep. Ramona vs. Atl. Rafaela miércoles a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Peñarol vs. Talleres jueves a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Quilmes vs. Unión viernes a las 19.30 hs. Reserva y 21 hs. Primera.

Dep. Tacural vs. Florida viernes a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

9 de Julio vs. Ben Hur viernes a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Libertad vs. Sp. Norte sábado a las 16 hs. Reserva y 17:30 hs. Primera (se juega dicho día por pedido de la policía)

Brown vs. Ferro sábado 16 hs. Reserva y 17:30 hs. Primera.

12- Sobre las Semifinales de Primera B Indep. Ataliva solicita jugar el sábado. Independiente de San Cristóbal dice que el sábado juega con Inferiores pero vería la posibilidad de adelantar para el jueves o la semana que viene. Por tal motivo los partidos de la Zona Norte se jugarán el sábado.

Los sorteos establecieron que así se jugarán los partidos de ida:

Indep. San Cristóbal vs. Sp. Roca (en primera y reserva) a partir de las 18 hs. Reserva y 19:30 hs. Primera.

Dep. Aldao vs. Indep. Ataliva, primer encuentro en Aldao. De preliminar se jugará la Reserva de Moreno vs. Dep. Bella Italia. Los horarios serán 14:30 hs. Reserva y 16 hs. Primera.

La Reserva Zona Sur decide jugar este sábado: Bochofilo Bochazo vs. Dep. Josefina a partir de las 16 horas.

13- El HCD brinda un fuerte aplauso a Sp. Aureliense por haber sido Campeón en la C. El delegado de Aurelia agradece a los dirigentes de Quilmes por las atenciones.

14- El delegado de B. Bochazo agradece a los dirigentes de Z. Pereyra FBC por las atenciones y el presente entregado por el Ascenso conseguido.

15- Se informa desde Gerencia que el próximo jueves la Liga permanecerá cerrada por celebrarse el día de Rafaela.