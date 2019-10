LRF – F12: Libertad se despidió de local con una derrota

(Por: Prensa Libertad) – Por la 12° Fecha del Torneo Clausura de la Liga Rafaelina de Fútbol, Libertad cayó 1 a 0 frente a Sportivo Norte. Fue el último partido como local del Cañonero en la temporada, ya que en la última fecha visitará a Ben Hur. En Reserva fue victoria 1 a 0, con gol de Francesco Toldo, y deberá ganarle a la BH para tener esperanza de quedarse con el título.

Sportivo comenzó mejor el partido. Con una presión alta incomodó la salida aurinegra y lo obligó a cometer varios errores. Pero tras esos 15’ iniciales, los de Rivarossa se acomodaron en la cancha e hicieron méritos para abrir el marcador.

De hecho lo hicieron, pero entre Gorlino e Isasa invalidaron un gol de Federico Campo. El 9 aurinegro ganó lícitamente sobre el arquero Cordero, pero todo fue anulado por un supuesto offside. Después la tuvo Costamagna con un tiro de zurda, y la más clara fue de Muñoz que un poco pasado, no le pudo dar bien y se le fue por poco afuera.

Lo más inquietante de la visita pasaba por los pies de su número 10. Hernán Jara tuvo las únicas dos de peligro para Brunelli. En la primera obligó a una buena respuesta del arquero local cuando ya estaban cara a cara; y en la segunda buscó sorprender desde la izquierda pero su disparo se fue abriendo.

En el arranque del complemento hubo una clara por bando. En Libertad, Campo la peinó y Juan Albertinazzi se la llevó por delante y casi convierte el primero. Mientras que los defensores aurinegros salvaron sobre la línea un tanto que parecía hecho para los de Barranquitas.

Sin embargo, dos minutos después de la mencionada jugada, Juan Espíndola capitalizó un rebote al máximo y con un remate bajo estableció el 1 – 0. Luego Libertad se hizo de la pelota pero no encontró los caminos para incomodar a Cordero, salvo un tiro libre de Muñoz que sacó bien el arquero visitante.

En esa búsqueda desesperada, a los 34’ vio la tarjeta roja Kevin Muñoz por una infracción sobre Rabellino. Y con uno menos, Campo cedió hacia atrás para Mandile que no le pudo dar del todo bien y la pelota murió en las manos de Cordero.

Síntesis

Libertad 0: Brunelli; Raminelli, Albarracin, Gudiño, Albertinazzi; Cabanillas (Cejas), Mansilla, Fernández (Mandile), Costamagna; Muñoz (Correa) y Campo. Suplentes: Jappert, Martinez y Correa. DT: G. Rivarossa.

Sp. Norte 1: Cordero; M. Maldonado, Ludueña, Cardelino, Pelosi; González, Puy, Orellana, Espíndola; Jara y O. Maldonado. Suplentes: Beccaria, Rabino y Bassi. DT: G. Giorgi.

Árbitros: Ariel Gorlino, Ayrton Isasa y Joana Schwant.

Gol: 69’ Espíndola (SN).

Amonestados: Raminelli y Albarracín (Libertad) – Puy, O. Maldonado, Jara y Olivera (Sportivo).

Expulsados: 79’ Muñoz (L).

Resultado Reserva: 1 – 0 (Francesco Toldo).

Unión se hizo fuerte en Rafaela

Con gol de Santiago Herrera, convertido a los 37 minutos del segundo tiempo, el Bicho Verde se impuso en Rafaela, superando por la mínima a Argentino Quilmes.

El partido fue válido por la 12° Fecha del Torneo Clausura de la Liga Rafaelina de Fútbol. Ahora, al albiverde le resta una última presentación para cerrar el certamen, la cual será ante su gente, siendo árbitro directo en la definición del certamen por recibir a uno de los equipos encumbrados.

Posiciones

Próxima Fecha | Décimotercera y última

> Atlético Florida de Clucellas vs. C.C. y Deportivo Ramona.

> Talleres de María Juana vs. Deportivo Tacural.

> Sportivo Norte vs. Atlético Peñarol.

> Sportivo Ben Hur vs. Deportivo Libertad.

> Atlético Unión vs. Atlético 9 de Julio.

> Atlético Ferrocarril del Estado vs. Atlético Argentino Quilmes.

> Atlético de Rafaela vs. Atlético Brown de San Vicente.