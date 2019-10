Exitoso Campeonato Argentino Veteranos Bochas Grandes

Con gran entusiasmo, comportamiento y empeño, se jugó el sábado pasado el Campeonato Argentino – Categoría Tríos de Veteranos (Mayores de 60 años). De las 16 Asociaciones se hicieron presente 14, (faltantes Asociación Paivense y Asociación Rosarina).

Con la excelente organización del club Milkaut de Colonia Nueva, Asociación Humbolense, a las 14 horas dio comienzo el Campeonato Argentino -Categoría Tríos- por simple eliminación, jugándose las cuatro zonas que con anterioridad fueron sorteadas:

Zona Nº 1 – club Milkaut

– Asociación Humbolense 15 vs. Asociación Corondina 14.

– No se presentaron Asociación Rosarina ni Asociación Paivense.

– Ganador de la zona: Humbolense.

Zona Nº 2 – club Juventud Unida

– Cancha Nº 1 – Crespense 15 vs. Pilarense 13.

– Cancha N° 2 – Sancarlina 15 vs. Videlense 09.

– Final Zona: Crespense 15 vs Sancarlina 04.

Zona Nº 3 – club San Luis

– Cancha N° 1 – Santotomesina 15 vs. Esperancina 13.

– Cancha N° 2 – Sunchalense 15 vs. Romanense 06.

– Final Zona: Santotomesina 15 vs. Sunchalense 12.

Zona N° 4 – club Sarmiento

– Cancha N° 1 – Rafaelina 15 vs. Galvense 05.

– Cancha N° 2 – Sanjustina 15 vs. Bochas del Norte 14.

– Final Zona: Sanjustina 15 vs. Rafaelina 13.

Semifinales:

– Cancha N° 1 – Santotomesina 15 vs. Sanjustina 14.

– Cancha N° 2 – Humbolense 15 vs. Crespense 07.

– Final: Humbolense 15 vs. Santotomesina 14.

Clasificación General:

1º) Asociación Humbolense.

2º) Asociación Santotomesina.

3º) Asociación Sanjustina.

4º) Asociación Crespense.

5º) Asociación Rafaelina.

6º) Asociación Sunchalense (Carlos Allochis, Silvio Welchen, Idelio Mottura y Rogelio Tamagnini).

7º) Asociación Sancarlina.

8º) Asociación Bochas del Norte.

9º) Asociación Corondina.

10º) Asociación Pilarense.

11º) Asociación Esperancina.

12º) Asociación Videlense.

13º) Asociación Romanense.

14º) Asociación Galvense.