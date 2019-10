LRF: El Clausura se define el sábado

Anoche se reunió el HCD, el cual trató el siguiente Orden del Día:

1- Aprobación Boletín Oficial Nº 2.824 por unanimidad. Previa lectura, los anexos se elevan al HT Penas. Sobre el partido de Inferiores entre Sp. Santa Clara y Moreno, el delegado de Sp. Santa Clara manifiesta tener un video en el que se observa que el jugador de su club no agredió al jugador, tal cual se manifiesta en el informe. Lo traerán para anexarlo al expediente. El delegado de Indep. San Cristóbal manifiesta que el informe del árbitro fue erróneo ya que el jugador expulsado fue otro, y así consta en planilla. Se le solicitará al árbitro que rectifique el mismo.

2- Lectura correspondencia: Varias notas de Inferiores e Infantiles. Nota de Def. Frontera felicitando al Club Sp. Aureliense por el título obtenido, además manifiestan su interés para jugar en la Primera B en el 2020. Invitación de B. Bochazo al cierre de campaña deportiva a llevarse a cabo el 22/11, y donde se reconocerán a sus deportistas. Nota del Director de Luis Trucco agradeciendo por la compra del nuevo proyector para la Escuela de Árbitros.

3- Informe de tesorería y pases de jugadores.

4- El Sr. Presidente informa, de acuerdo a lo resuelto la semana pasada, que se eleva al HT Penas la situación de los equipos que adeudan multas.

5- Se recuerda que mañana miércoles a las 20:30 hs. se reúne el Consejo de Infantiles en la Liga.

6- Se recuerda que el próximo lunes a las 20:30 hs. se reúne el Consejo de Inferiores. La reunión será en Ferro.

7- Se recuerda que el próximo sábado se jugarán las Semifinales de Inferiores de Primera B. A todos los encuentros irán tres árbitros.

8- Se recuerda que el próximo sábado se jugará la 1ª fecha de Fútbol Senior en cancha de Brown a partir de las 15 horas. Se recibe una nota de Brown informando que el pasado sábado en el Fútbol Senior, la terna arbitral no dejó hacer los cambios tal cual establecen los Reglamentos. Se eleva al HT Penas. El Sr. Presidente pide disculpa a los delegados por lo sucedido, y dice sentirse sorprendido por el desconocimiento de los árbitros. El delegado de Moreno manifiesta que le había ocurrido algo similar, pero una vez que le mostraron el Reglamento, el árbitro cedió al pedido. Se arma un debate en cuanto al tema árbitros en general, en donde los delegados manifestaron cuestiones que ocurrieron. Para el año que viene se analizará la manera de trabajo.

9- Se recuerda que el próximo domingo se jugará la fecha de Fútbol Femenino en canchas de Atl. Rafaela (Autódromo) y 9 de Julio (principal).

10- El Sr. Presidente manifiesta que se recibió una nota del Consejo Federal en la que informan que jueves y viernes de esta semana se realizarán pruebas de jugadoras por parte del Cuerpo Técnico de la Selección de Fútbol Femenino. Los clubes deberán enviar los datos de las chicas que irán.

11- Se confirman los dos partidos revanchas de la Zona Norte para el domingo en los siguientes horarios

1° División: Indep. Ataliva vs. Dep. Aldao a partir de las 16 horas. Preliminar Reserva: Dep. Bella Italia vs. Morno a partir de las 14:30 hs.

1° División: Sportivo Roca vs. Indep. San Cristóbal a partir de las 15 hs. Reserva y 16:30 hs. Reserva.

El partido de Reserva entre Dep. Josefina y B. Bochazo se jugará el domingo a las 17:30 horas. El delegado de B. Bochazo agradece a Dep. Josefina por haber cedido en jugar el domingo, cuando en un principio habrían arreglado jugar el sábado.

12- Se confirman los siguientes adelantos de Primera A:

Atl. Rafaela vs. Brown jueves 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Florida vs. Dep. Ramona viernes 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Talleres vs. Dep. Tacural viernes 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.

Ben Hur vs. Libertad domingo 14:30 hs. Reserva y 16 hs. Primera.

Sportivo Norte informa que desea jugar en cancha de Indep. Ataliva el jueves a la noche. El delegado de Peñarol consulta sobre los gastos del viaje. El delegado de Sp. Norte dice que hablaron con todos los clubes de Rafaela y todos le negaron la cancha, menos Atl. Rafaela (pero el domingo no puede). Agrega que la suspensión de la cancha es responsabilidad de sus propios hinchas, pero entiende que lo ideal no sería jugar en otra localidad.

El Sr. Presidente manifiesta que lo ideal sería jugar los tres partidos el mismo día y horario.

Unión de Sunchales dice que no tendrían problemas en jugar el domingo, pero tendrían que poner un equipo alternativo con otro DT. Informa que el próximo fin de semana por el Federal A serán locales, y se puede manejar la alternativa de jugar el próximo fin de semana siempre y cuando la Liga interceda ante el Consejo.

El delegado de Ferro manifiesta que su postura es jugar el domingo, ya que tienen todos jugadores amateurs. Solicita que para el año que viene se debe interceder ante el Consejo Federal, ya que el problema de esta fecha es solamente Unión de Sunchales por el Federal.

El Jefe de Operaciones manifiesta que no autoriza jugar el partido de Sp. Norte vs. Peñarol en cancha de Indep. Ataliva el jueves por la noche.

Se analizan varias alternativas donde Sportivo juegue de local.

Luego de un largo debate los clubes se ponen de acuerdo y deciden suspender Inferiores e Infantiles de Primera A, y jugar los tres partidos que definen el campeonato el día sábado.

Acerca de la cancha se analizan varias alternativas, con muchas idas y vueltas. Al no haber acuerdo y no encontrar alternativas se decide realizar lo que establecen los Reglamentos y sortear entre las canchas libres. Realizado el mismo se establece que el partido Sp. Norte vs. Peñarol se jugará en el estadio de Ben Hur.

Los partidos Ferro vs. Quilmes, Unión vs. 9 de Julio y Sp. Norte vs. Peñarol (cancha de Ben Hur) jugarán el sábado a las 14:30 hs. Reserva y 16 hs. Primera.

13- Se informa que la Liga envió al Consejo Federal una nota en la que confirma las dos plazas correspondientes para el Torneo Regional Amateur.

14- Se recibieron de distintos clubes presupuestos para realizar las Cenas de Inferiores y Primera. Serán analizadas y se informará el próximo martes.

15- El Sr. Presidente informa que se tuvo una reunión con los clubes de Primera C, de los cuales algunos tienen intenciones de participar en la Primera B. Se seguirán con las reuniones.

16- Se informa que ayer lunes se hizo un agasajo a los árbitros de nuestra Liga en agradecimiento por haber dirigido el Sub14 sin cobrar arancel, y además para celebrar el día del árbitro. Hubo casi 80 personas, y fue una jornada muy amena.