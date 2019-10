Ya tiene fecha la segunda Marcha por la Ruta N° 34

Sin lugar a dudas que el éxito registrado tras la primera marcha que se convocó para generar un impacto en las autoridades y exigir la ejecución de acciones tendientes a mejorar la seguridad del tránsito de la traza urbana de Ruta Nacional N° 34, permite ser optimistas respecto de la posibilidad de intensificar tanto la convocatoria como los resultados de este movimiento ciudadano que se encuentra plenamente en vigencia.

Por eso, respetando la voluntad popular de no dejar enfriar el tema pero habiendo dejado unos días como para ver cuál era la postura que adoptaban las autoridades locales y regionales, a través de las redes sociales ya se lanzó la segunda convocatoria, la cual tendrá lugar el próximo sábado a partir de la hora 10, repitiendo el punto de encuentro (calle San Juan y Ruta N° 34).

Mientras tanto, el Concejo pudo destrabar la convocatoria a Licitación para la incorporación de dos radares en el mismo tramo. Además, está pendiente la ejecución de otras obras complementarias, las cuales serían de más rápida concreción y mejorarían la seguridad.

No obstante, los propios vecinos analizan acciones concretas a adoptar en caso de que el próximo sábado se encuentren con un panorama similar al de los últimos días en el cual nada ha cambiado. No pocos fueron los que sugirieron encarar ellos mismos una acción de alto contenido simbólico como sería la de intervenir en la demarcación de la calzada, a fin de cumplir con aquello que los responsables de este tramo no están haciendo.

Aprobaron el llamado a Licitación para incorporar dos radares sobre la Ruta N° 34

(Por: Prensa Concejo) – En su última Sesión Ordinaria, el Cuerpo Legislativo en pleno aprobó el proyecto de Ordenanza presentado por el Ejecutivo Municipal, por medio del cual se llama a licitación pública para la contratación de un servicio especializado de prestación de tareas exclusivas de ingeniería de tránsito y equipamiento de seguridad vial, controlando infracciones de tránsito vehicular.

Según el pliego de bases y condiciones aprobado, el llamado comprende la instalación, operación y mantenimiento preventivo y correctivo de dos cinemómetros (radares) fijos, que puedan ser accionados automáticamente sin la necesidad de un operador manual, con capacidad de operación continua las veinticuatro horas de los trescientos sesenta y cinco días del año cada uno.

Esta actividad se desarrollará sobre la Ruta Nacional N° 34, en el tramo que atraviesa el ejido urbano de Sunchales. Los lugares de instalación serán acordados entre los técnicos de la Municipalidad y los de la empresa adjudicataria, en un todo de acuerdo con la ley provincial N° 13.133, sus complementarias y modificatorias, y las resoluciones de la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia de Santa Fe.

Se detalla además que se controlarán las infracciones de tránsito vehicular por exceso de velocidad máxima permitida, adelantamientos indebidos, no uso de luces reglamentarias, cruces de semáforos en rojo e invasión de senda peatonal, mediante la colocación y utilización de sistemas, equipos y dispositivos automáticos de control de infracciones y sistemas inteligentes de control de tránsito, así como la emisión de imágenes digitalizadas de los vehículos en infracción.

Asimismo, el concesionario tomará a su cargo, la confección, emisión, verificación de titularidad registral de los dominios de los vehículos detectados en infracción y notificación de las actas de comprobación y emisión de recibos de pagos voluntarios, cuando corresponda, a los presuntos infractores y/o titulares registrales del vehículo utilizado para cometer la infracción.

El plazo de contratación se establece en veinticuatro meses, a partir de los treinta días corridos posteriores a la firma del contrato. Vencido este plazo, se podrá optar por prorrogar el mismo por un periodo de doce meses más, y por única vez, y siempre que la Municipalidad haya considerado conveniente su renovación total o parcial, en base a la eficiencia del servicio prestado en cada caso.

Retribución del adjudicatario

En cuanto a la retribución del adjudicatario, como pago por los servicios objeto de la presente licitación, la Municipalidad abonará mensualmente a la empresa un cargo fijo por cada equipo efectivamente instalado y puesto en funcionamiento, conforme el plan de trabajo aprobado. Además, un cargo variable, el cual consistirá en una suma de dinero por cada acta validada como presunta infracción, producto de la operación de dichos equipos.

A estos efectos, se estableció como valor de una unidad fija (UF) el equivale al precio de un litro de nafta especial, informado por el Automóvil Club Argentino y publicado de conformidad a lo prescripto en la Resolución Nº 11/10 de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

A continuación, se establecieron los valores indicativos para las condiciones de pago arriba mencionadas:

– Cargo fijo por equipo: 2.000 UF.

– Cargo variable por acta validada: 3 UF.

La Municipalidad deberá pagar a la adjudicataria dentro de los treinta días a partir de la fecha de presentación de la correspondiente factura. Dichas liquidaciones serán por los servicios prestados por cada mes precedente.