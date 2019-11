LRF: Se suspendió toda la actividad oficial

Se informa, tras reunión con todos los delegados involucrados, que los partidos programados para hoy sábado fueron suspendidos. Los mismos serán reprogramados el próximo martes en la reunión semanal.

– Fecha de Fútbol Senior se reprograma para el sábado 09/11.

– Semifinales Inferiores Primera «B» se reprograman para el sábado 09/11.

– Los partidos de Primera «A»: F.C. Estado vs. Quilmes, Unión vs. 9 de Julio y Sp. Norte vs. Peñarol, e incluso el encuentro de Ben Hur vs. Dep. Libertad, serán reprogramados el martes en la Sesión del HCD.

Sobre los partidos de Primera «B» y Fútbol Femenino programados para mañana Domingo 03/11, se decidirá mañana a las 10 horas.