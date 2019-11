REP CVIII – Se despide el año 1940

Sunchales, diciembre de 1940

Despidiendo el año 1940

Decía un periódico local: Termina 1940 y con este número, la entrega de 52 semanarios.

Como siempre, hemos dicho lo que sentíamos en la forma cruda y un tanto molesta, señalando a muchos responsables del pueblo que no han sabido defender sus intereses, a los representantes camaristas, por su inoperancia, por dejar pasar muchos serios problemas económicos, esperanzados en que el tiempo los olvidara, a la incapacidad de los gobernantes que no supieron imponer un poco de orden administrativo, por carecer de las mínimas aptitudes para ejercer la representatividad popular y no digamos de la calamidad de las autoridades locales, que nos ha tocado soportar durante los 365 días del año.

Los cargos y fundamentos de estas imputaciones, están consignados y documentados en los 52 números impresos… etc.

Una forma típica de presentar la memoria y balance de fin de año, en aquellos tiempos.

Comisión de Fomento

Se le criticaba a la Comuna, el haber terminado el ejercicio 1940 con un déficit de $ 3.005,53 m/n.

Amigo lector: Ud. se reirá al leer esta noticia, pero es de advertir y se debe tener en cuenta, que en aquellos años, los encargados de la administración pública se preocupaban escrupulosamente por evitar el déficit presupuestario a fin de no dejar comprometido el patrimonio del contribuyente para otro ejercicio.

Sociedad Italiana

Renovó su Comisión Directiva para el ejercicio 1941. Fueron electos: Presidente, Juan Manganelli; Vice, Fernando Rotania; Secretario, Ermildo Moggio; Pro, Orlando Cipolatti; Tesorero, Ángel Cipolatti; Pro, Lorenzo Monteferrario; Revisores: Livio Cuniberti y Horacio Aresca. Consejeros: Amadeo Bertoldi, Manuel Ramella, Bernardo Cagliero, Daniel Vidone, Dante Rosso, Juan Merlo, Damián Argentino, Ricardo Guarnaschelli. Suplentes: Fernando Broni, Clemente Ghione, César D’Ambroggio y Américo Badariotti.

Cumpleaños

Los compañeritos, Pipi y Chiquito Álvarez, Raúl Mischis, María Elvira Ristorto, Héctor Vitali, Marilú Remondino, Hugo Botassi, Lilita Gorosito, Eduardo Basaldúa, Tito Molinari, Marilú Quintana, Domingo Ramella, Yuco y Oscar Schiavetta, Carlos Gabasio, Ana María y Elena Gallardo, Emel Vicentini, Pichín Viotti, Didi Manera, Enrique Pagés, Chulo, Esther y Mario Husni, Tito Prece y Névar Cipolatti, celebraron el cumpleaños del niñito Oscar Mischis.

Conscriptos clase 1920

Se despidieron de sus relaciones, con un picnic a la canasta y con un baile en las dependencias del club Libertad. Lástima que, el cronista, no diera los nombres de los muchachos que iban a servir a la patria.