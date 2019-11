Voley albiverde: Buenas participaciones y grandes resultados

Con grandes resultados y muy buenas participaciones, el voley albiverde ha tenido mucha actividad en las últimas jornadas.

Victorias para las Sub18

El Viernes en el Palacio de Deportes se jugó el Top 4 de Sub18, con los siguientes resultados:

> Unión Verde 2 vs. 0 Brown de San vicente.

> Unión Blanco 2 vs. 0 Atlético.

Final:

> Unión Blanco 2 vs. 1 Unión Verde.

De esta manera, Unión Blanco se consagró Campeón del Torneo Clausura.

Interasociaciones en Santa Fe

El fin de semana, en la ciudad de Santa Fe se realizó el certamen Interasociativo, en el cual tomaron participación los profesores Yesica Rivero y Gustavo Stricker, además de Ana Luz Morlachi, Milagros Ballar, Florencia Marengo y Daniela Crespín.

Estos fueron los resultados obtenidos por la ARV VG:

– Sábado:

> ARV VG 0 vs. 2 AVNS (Asociación de voley del Norte Santafesino).

> ARV VG 0 vs. 2 ASV (Asociación Santafesina de voley).

> ARV VG 1 vs. 2 AVNOS (Asociación voley del noroeste santafesino).

– Domingo:

Se jugó desde el 5° al 8° puesto.

> ARV VG 1 vs. 2 Avos.

> ARV VG 2 vs. 0 Avnos.

Con estos resultados se obtuvo el Séptimo puesto para el equipo representante de la Asociación Rafaelina.

Primera División

Por su parte, el pasado jueves en «El Palacio de los Deportes», jugó la Primera División, logrando una importante victoria:

> Unión 3 v. 0 9 de Julio.