LRF: Siguen los problemas para definir al nuevo campeón

En una noche larga, después de analizar muchas alternativas, finalmente el HCD determinó que no habrá horarios unificados para los 4 partidos de Primera A que le restan al Clausura. Unión vs. 9 de Julio jugarán el viernes, en tanto que Ferro-Quilmes y Ben Hur-Libertad lo harán el domingo. El partido de Sp. Norte vs. Peñarol aún no tiene fecha y estadio confirmado. El domingo se juegan las Semifinales de la Norte, a las 16 horas. La Reserva de la Zona Sur arranca en Santa Clara. Vuelve el Senior y el Femenino.

Anoche se reunió el HCD, el cual trató el siguiente Orden del Dia:

1- Aprobación Boletín Oficial Nº 2.825 por unanimidad. Previa lectura, los anexos se elevan al HT Penas. El delegado de B. Bochazo informa que hará una presentación sobre el partido de Reserva ya que el árbitro en la planilla informa que no hubo cambios en el partido, cuando se realizaron todos. Además hace objeción a una expulsión.

2- Lectura correspondencia: Varias notas de Inferiores e Infantiles. Inferiores Moreno vs. Florida se jugará el jueves a partir de las 19 horas. Nota de Florida informando que desde el 30/11 realizarán el Torneo Infantil. Nota de Belgrano informando que actualizó la personería jurídica. Nota de la Federación Santafesina informando que el 15/11 se llevará a cabo la reunión de Comisión. Nota de la Federación Santafesina informando que la Asamblea será el 12/12.

Federal A: Unión vs. Central Norte domingo a las 18 horas.

3- Informe de Tesorería y Pases de jugadores.

4- Se entregaron las facturas correspondientes al último trimestre, las mismas tienen vencimiento el 29/11.

5- Se da lectura al informe del Consejo de Infantiles. Se están preparando para el Torneo de Ben Hur. El Club Sp. Norte hizo una queja por no poder realizar su encuentro ya que tenía pocos equipos inscriptos. Se hizo un balance del Torneo Infantil de Unión. Se aprueba.

6- Se da lectura al informe del Consejo de Inferiores, el cual se reunió en las instalaciones de Ferro. La Fiesta de Inferiores será el 29/11 en Quilmes. Hasta el 25/11 se venderán entradas. La Primera A comenzó a tratar el Reglamento del año 2020. Delegados de los Clubes de Primera C se hicieron presentes ya que tienen intenciones de entrar a la B en el 2020. Se esperará hasta que se defina esa situación para luego avanzar con el Reglamento en caso de que se sumen. Se hizo un balance de las Selecciones en el presente año, se comenzará a trabajar para el año que viene. Se aprueba.

7- La fecha de fútbol senior se jugará el sábado en cancha de Brown a partir de las 15 horas.

8- La fecha del fútbol femenino se jugarán el domingo en canchas de 9 de Julio (a partir de las 9 horas) y Atlético de Rafaela (a partir de las 15 horas).

9- Se procede a realizar el sorteo de la localía de la Semifinal de Reserva de la Zona Sur entre Sp. Santa Clara y Boch. Bochazo. El primer partido se jugará en cancha de Sp. Santa Clara, el domingo a las 16 horas.

10- Se reprograman los partidos Semifinales de la Zona Norte para el próximo domingo:

Indep. Ataliva vs. Dep. Aldao domingo a las 16 horas (Reserva: Dep. bella Italia vs. Moreno a las 14:30 horas)

Sp. Roca vs. Indep. San Cristóbal domingo a las 14:30 hs. Reserva y 16:00 hs. Primera.

11- Bochofilo Bochazo informa que presentará una nota para que la Final Absoluto vs. el Campeón de la Zona Norte, se juegue el miércoles o jueves después de la 2ª Final.

12- Sobre los partidos pendientes de Primera A, el Sr. Presidente informa que el lunes tuvo una reunión con los delegados de los clubes involucrados para definir el día de disputa. Unión había manifestado su intención de jugar el domingo arrancando por la mañana la Reserva.

Agrega que el sábado cuando se suspendió la fecha, Ben Hur también solicitó que se suspenda el partido de ellos para jugar a la misma hora que los demás, cuestión que fue aprobada por los clubes involucrados.

En la reunión de ayer se determinó que los partidos se jugarán el domingo a las 10:30 hs. Reserva y 12 hs. Primera.

Atlético de Rafaela había cedido el estadio del Autódromo al Club Sp. Norte para que haga las veces de local, pero tiene carreras. Sobre el tema, el Jefe de Operaciones manifiesta que no brinda seguridad para el partido en caso de ir las dos hinchadas. Por cuestiones de seguridad solicita que se juegue sólo con la parcialidad de Sp. Norte.

Atlético de Rafaela manifiesta que tiene carreras y el autódromo está alquilado.

Sobre el tema de conseguir cancha para el partido de Sp. Norte se arma un largo debate donde se escuchan distintas alternativas y opiniones, siendo difícil encontrar una solución.

Atento a lo inviable de poder unificar, y luego de analizar todas las alternativas posibles, el HCD determina que los partidos se jueguen de la siguiente manera:

Unión vs. 9 de Julio viernes a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Ferro vs. Quilmes domingo a las 14:30 hs. Reserva y 16 hs. Primera.

Ben Hur vs. Libertad domingo a las 14:30 hs. Reserva y 16 hs. Primera.

Sobre el partido de Sp. Norte vs. Peñarol, tras largo debate, el HCD le da tiempo a Sp. Norte hasta el jueves a las 12 hs. para informar donde y cuando va a jugar.

Los clubes Atl. Rafaela (Autódromo), Bochofilo Bochazo, Dep. Libertad e Indep. Ataliva manifiestan su intención de ceder sus canchas.

Finalmente hoy al mediodía se confirmó que hubo acuerdo con la Policía para que el partido se dispute el viernes a las 21.30 en el predio del Autódromo de Atlético Rafaela.

13- Se informa que la Fiesta de Inferiores será el 29/11 en Quilmes, en tanto que la de Primera División se confirmará la semana que viene.

14- Se entregaron los votos para la elección de los mejores árbitros del 2019.

15- El martes que viene se incluirá en el Orden del Día el tema de la incorporación de la Primera C a la Primera B. Se solicita a los clubes que lo oficialicen mediante nota.

16- El Sr. Tesorero informa que asistió al lanzamiento del Torneo Infantil de Ben Hur. Se esperan 2500 deportistas. Se les desea el mayor de los éxitos.