LRF F – F5: Las Cholitos juegan en Rafaela

Por la Quinta Fecha del Torneo Clausura, las Cholitos Libertad se presentarán el domingo al mediodía en cancha de 9 de Julio, donde enfrentarán al elenco local. De esta forma, se retomará la actividad luego de un par de semanas de postergaciones por malas condiciones climáticas y otros inconvenientes.

Este es el cronograma de partidos:

Cancha 9 de Julio (Estadio Germán Soltermam)

> 9.00: Reserva: Arg. Vila vs. Def. Frontera.

> 10.30: Primera: Arg. Vila vs. Def. Frontera.

> 12.00: Primera: 9 de Julio vs. Libertad.

Cancha Atlético Rafaela (Autódromo)

> 15.00: Reserva: Sp. Norte vs. La Hidráulica.

> 16.30: Reserva: Atl. Rafaela vs. Ben Hur.

> 18.00: Primera: Sp. Norte vs. La Hidráulica.

> 19.30: Primera: Atl. Rafaela vs. Ben Hur.