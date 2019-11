REP CVX – El recuerdo de Doña Clementina Moggio

Sunchales, diciembre de 1940

Doña Clementina Moggio

Había corrido, por el pueblo, la voz de que Doña Clementina se hallaba un tanto enferma.

¿Quién era Doña Clementina Moggio? La suelda huesos y recalcaduras de todos los jugadores de fútbol del cuarto decenio del siglo, lesionados por el entusiasta balompié.

Los muchachos de aquellos tiempos jugaban por pasión a los colores de su club y no por el sueldo, ni por extras al entrar a la cancha y salir con goles anotados o el partido ganado, sino por el entusiasmo del deporte en si, movidos por el afán de meter cuantas veces fuere posible, la pelota entre los tres palos.

En medio de este entusiasmo solían sufrir en la cancha algunos encontronazos, golpes, recalcaduras y algún puntapié servido generosamente sin mala intención y entonces recurrían a los desinteresados servicios asistenciales de Doña Clementina Moggio, enfermera diplomada en Italia, experta, solícita siempre, abundosa en consejos útiles tan generosa que no cobraba al paciente, el huevo que empleaba, ni el aceite para hacer mediante fricciones, volver los huesos a sus sitios y el vendaje de un metatarso fracturado, cuando no una costilla astillada por un puño traidor que el réferi no advirtió.

Era el consuelo de los lesionados por el juego del balompié, la necesidad también satisfecha, pues los médicos cobraban mucho y la institución no poseía servicios médicos y cada jugador se las arreglaba como podía, siempre entusiasta por mantener bien en alto el prestigio del club Deportivo, Cultural y Social de sus amores.

Quedan muchos recuerdos de Doña Clementina que, los veteranos del fútbol sunchalense, recordarán al leer estas notas y podrán contar con más de una anécdota de tan buena y generosa mujer, que vive si, en el recuerdo «in mente» pero que no tiene siquiera un cuadro en las salas de los viejos clubes de Sunchales, como premio a la primera enfermera del fútbol lugareño.

Estadística de la población

La Dirección de Estadísticas de la Nación, publicó el total de habitantes de la población al 31 de diciembre de 1939: sumaban 13.129.723. A nuestra provincia de Santa Fe, le correspondían: 1.540.880.

Sociales

Nacimientos registrados:

– Martha Esther, hija de Esther I. Genta y de Napoleón Moggio.

– Delma Adelina, hija de Margarita Re y de Juan Balaudo.

Fallecimiento

El 12 de marzo falleció en las sierras de Córdoba, el Sr. Juan Ghione, hijo de Don Antonio, agricultor de los primeros días de la colonización y varias veces presidente de la Comisión de Fomento.