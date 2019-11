Federal A: Unión pagó muy caro sus errores ante Central Norte

Entre dos equipos que hasta el momento venían realizando un campeonato idéntico en cuanto a resultados, la paridad parecía estar decretada de antemano. Así fue el desarrollo del partido con dos elencos que intentaban hacerse fuerte a partir de sus armas, aunque el fondo del local no estuvo fino y un par de desatenciones terminaron siendo un alto precio por pagar.

A los 30 minutos del primer tiempo llegó el tanto de Santiago Salcedo para adelantar al local, que de esta forma parecía que podía comenzar a edificar una nueva victoria como en su última presentación ante su gente. Lamentablemente, no le duró tanto la alegría porque apenas cuatro minutos después, Fabricio Reyes convertía el primero de sus dos tantos.

Con la igualdad consumada, el descanso los encontró a los técnicos buscando alternativas para vulnerar el cerrojo rival. Apenas transcurridos ocho minutos del complemento, nuevamente Reyes se hizo presente en la red para capitalizar una mala jugada del fondo local y así darle a Central Norte de Salta la ventaja que terminaría siendo definitiva, en el marco de un cotejo que lejos estuvo de tener alto vuelo o grandes rendimientos.

El albiverde buscó, intentó, Milanese movió el banco y apostó a recambios pero no encontró las respuestas esperadas más allá de las ganas y buenas intenciones que siempre entregan los jugadores y así, el traspié ratifica que a este Unión le queda mejor el rol de visitante que el compromiso de hacerse fuerte de local, por lo menos, así ha conseguido sus mejores resultados.

Afortunadamente para Unión, en esta Fecha se registraron varios empates, haciendo que sus perseguidores no se acerquen en demasía y los de arriba no se escapen. No obstante, Central Norte con el triunfo ahora es escolta, lugar que pudo ocupar el Bicho Verde.

Síntesis

Unión (1): Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Jonathan Paiz, Miguel Yuste y Lucas Pruzzo; José Ayala Pacheco, Mateo Castellano, Matías Valdivia y Franco Semino; Santiago Stelcaldo; Matías Zbrun. DT: Marcelo Milanese.

Central Norte (2): Mauricio Pegini; Pablo Figueroa, Federico Rodríguez, Patricio Krupoviesa y Joel Jiménez; Nicolás Issa, Franco Piergiácomi, Osvaldo Young y Carlos Arriola; Reinaldo Martínez y Fabricio Reyes. DT: Ezequiel Medrán.

Cambios: En Unión: Martín Rodríguez por Franco Semino y Germán Rodríguez Rojas por Santiago Stelcaldo. En Central: Guillermo Cosaro por Nicolás Issa, Juan Rivas por Carlos Arriola y Gonzalo Ríos por Reinaldo Martínez.

El resto de la Fecha | Undécima

> Crucero (M) 2 vs. Juventud Unida (G) 2.

> Defensores (P) 1 vs. Güemes (SdE) 1.

> Sportivo Belgrano (SF) 1 vs. Defensores (VR) 1.

> Douglas Haig (P) 1 vs. Sportivo Las Parejas 1.

> Boca Unidos (C) 1 vs. San Martín (F) 1 (en juego).

> Chaco For Ever vs. Sarmiento (R) (lunes 21.30).

Así está la tabla de posiciones