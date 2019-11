La Cooperativa de Agua Potable celebra su 62° aniversario

Nacida con objetivos totalmente diferentes, centrados en al provisión de hielo y energía eléctrica, la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos fue avanzando hasta que en el año 1979 muta a lo que hoy conocemos.

El presente señala que no solamente está abocada a la provisión de agua potable a toda la ciudad sino que ha tenido la posibilidad de llevar sus conocimientos a otras poblaciones de la región, asumiendo a la vez responsabilidades acerca del gas natural. También cuenta con otros proyectos que pueden ir expandiendo su presencia en diferentes rubros.

Repasando la historia, es posible recordar que nació el 11 de noviembre de 1957 bajo la denominación de «Cooperativa Limitada de Electricidad y Servicios Anexos de Sunchales» y su objetivo social principal fue:

a- Proveer energía eléctrica destinada al servicio particular y público, a cuyo efecto podía alquilarla o generarla, introducirla, transportarla, transformarla y distribuirla.

b- Prestar otros servicios como el de producción de hielo, cámara frigorífica, aguas corrientes, etc., a cuyos efectos se autorizaba realizar las construcciones e instalaciones necesarias.

c- Proveer materiales útiles y enseres para toda clase de instalaciones eléctricas y de los demás servicios pudiendo incluso crear la sección consumo.

De esta forma, la Cooperativa continuó operando hasta el año 1979, donde por necesidades puntuales en materia de aprovisionamiento de agua potable, debía transformar no solo su denominación sino también su objeto social y con ello, comenzar a transitar un nuevo camino, asumiendo las responsabilidades que implicaba por entonces semejante desafío.