LRF F – F5: Las Cholitos perdieron con 9 de Julio

Luego de un par de postergaciones, se retomó el Torneo Clausura del Fútbol Femenino en la Liga Rafaelina de Fútbol. En el marco de la Quinta Fecha, Las Cholitos Libertad cayeron por 5 a 0 ante sus pares de 9 de Julio, encuentro disputado en el estadio «Germán Soltermann».

> 9 de Julio 5 (Florencia Gómez, Melina Benítez, Yanina Geted, Valentina Mana y Rocío Ríos) vs. Libertad 0.

> Defensores de Frontera 6 (Natalia Fontanet -2-, Silvana Aimar, Gisela Álvarez, Carla Álvarez y Antonella Luque) vs. Argentino de Vila 0.

> Atlético Rafaela (Rocío Albornoz -2-, Sabrina Jalil, Marianella Gauna, Eliana López y Giuliana Ponzetti) 6 vs. Ben Hur 0.

> Sportivo Norte 3 (Lucía Arqueros, Aylen Ostertag y Lidia Núñez) vs. La Hidráulica de Frontera 0.

Las posiciones:

> Defensores: 13 puntos.

> Atlético: 12 puntos.

> 9 de Julio: 12 puntos.

> Sportivo Norte: 7 puntos.

> Libertad: 4 puntos.

> Argentino: 4 puntos.

> Ben Hur: 3 puntos.

> La Hidráulica: 1 punto.

Próxima fecha | Sexta (el lunes)

> Atlético vs. La Hidráulica.

> Ben Hur vs. Libertad.

> 9 de Julio vs. Argentino.

> Sportivo Norte vs. Defensores.