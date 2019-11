Federal A – F12: Unión viaja a Entre Ríos donde espera Gualeguaychú

En lo que va del certamen, el Bicho Verde se ha sentido mucho más cómodo en condición de visitante que ante su público. Ha logrado fuera de casa los mejores resultados y esta tarde tendrá otra oportunidad de refrendarlo al visitar desde las 17 a Juventud Unida de Gualeguaychú.

El equipo entrerriano lejos se encuentra de atravesar su mejor momento puesto que navega por el fondo de la tabla de posiciones con un solo encuentro ganado y múltiples empates.

Luego del traspié del pasado fin de semana ante Central Norte, la premisa para los dirigidos por Marcelo Milanese será la de volver a sumar, ya que el resto de los cotejos disputados días atrás le dieron un guiño y la zona de clasificación sigue estando al alcance de los albiverdes.

Zbrun, confiado y autocrítico

Matías Zbrun, delantero de Unión, dialogó con Mario Ceballos acerca del momento del Bicho Verde en el Federal A en donde dejó pasar la oportunidad de poder regresar a los puestos de clasificación el pasado fin de semana.

«Se hacen buenos partidos de visitante pero luego no podemos hacer lo mismo acá. El domingo era el partido más ganable de los tres que perdimos en nuestra cancha, fue un equipo que se paró bien atrás… nosotros tratamos de ir, no con tanto fútbol pero buscamos siempre el empate que no se nos dio para poder estar en los puestos de arriba», comentó.

«Charlamos mucho a principio de semana, más que nada para hacer autocrítica, aunque vemos que no hay mucho por criticar aunque siempre tratamos de encontrar los errores para no volver a repetirlos», agregó.

«Está todo muy parejo. Nos duele cuando vemos el lunes que con un buen resultado nos metíamos bien arriba pero bueno, trataremos de mejorar y evitar errores porque estamos en un momento en donde cada error que cometemos la vamos a buscar adentro», refirió.

«Quizás de visitante nos sienta mejor porque no tenemos que salir a buscar el partido. Creo que de local nos cuesta porque a veces los equipos se meten atrás y se nos complica ser protagonistas», continuó.

«En cuanto a nombres, quizás este Unión es menos que otros equipos pero los partidos que perdimos fue ante equipos que no nos superaron ampliamente, por el contrario, merecimos un poco más. Estamos ilusionados por pelear cosas importantes pero tenemos que estar atentos porque si nos descuidamos, podemos caer en la parte de abajo de la tabla aunque siempre mantenemos la ilusión de pelear por cosas importantes», cerró.