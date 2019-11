REP CXIV – La crisis de 1940 dice presente

Sunchales, abril y mayo de 1940

Visitas a la Fábrica de Manteca

Apenas «La Unión» de Brinkmann y «La Morterense» se incorporaron a la Unión de Cooperativas pro Fábrica de Manteca, el domingo 7 de mayo, una nutrida delegación de cooperativistas tamberos de las mencionadas entidades de la provincia de Córdoba y otras vecinas, visitaron las instalaciones de la fábrica en Sunchales, casi terminadas.

Fueron atendidos cordialmente por el presidente del Directorio, Don Juan B. Mitri, por el secretario Antonio J. Miretti, por Francisco T. Bonzi y otros miembros de la Unión de Cooperativas.

Las impresiones recogidas por los visitantes fueron óptimas, convincentes y se afianzó en todos ellos el concepto de que, la fábrica de manteca tan anhelada, se vislumbraba con las mayores posibilidades de éxito.

La adhesión de las cooperativas cordobesas constituían un notable aporte a la fábrica, por el gran volumen de crema que elaboraban debido al numeroso concurso de tamberos de la zona del departamento San Justo.

Crisis

Ya en 1940 se hablaba en Sunchales de la crisis. Se decía que, el índice de mayor costo de vida, fue en 1939 de 108 y en abril de 1940 ascendió a 120.

Los salarios no siguieron el mismo ritmo y el numerario en manos del consumidor, no alcanzaba a satisfacer las necesidades más apremiantes de la vida.

Lo mismo se dice ahora: iguales argumentos, las mismas cifras o índices mayores. No obstante, basta recordar, aunque no sirva de consuelo, que en las estadísticas del mundo, donde se come mejor y se vive mejor, según ellas, es en Estados Unidos primero y en Argentina segundo y sigue la lista descendente.

Esta estadística se conforma con los versos del poeta italiano Trilusa, el de los pollos per cápita 6 (los ricos) (los pobres) nada.

Sociales

En Colonia Caroya, dejó de existir a los 47 años, la Sra. Ida Fabbro de Zamaro. Era hija de Don Benjamín Fabbro, primer fabricante de ladrillos de Sunchales, instalado en 1886.

El 13 de abril de 1940, falleció en Rafaela, Don Santos N. Buffelli, a la edad de 45 años, socio de la firma comercial Buffelli Actis. Su desaparición fue muy lamentada.

Anunciantes en 1940

Dr. Oscar Prece, médico cirujano. Dr. Almícar Gorosito, Drs. Quintana y Basaldúa, del Policlínico local. Eliseo Frassoni, farmacia. Adolfo F. Actis, seguros. Catliero y Mischis, tienda. Luis F. Siccardi, agencia Ford. El Simpático, tienda. Prece Boechi, mercado. Casa Manera, almacén y ferretería. Camilatto, chapista. Richiger Hnos. muebles. Viotti, sastrería y Gallina, radios.