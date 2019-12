Federal A – F14: Tosetto renunció como técnico de Sarmiento

De forma sorpresiva, Adrián Tosetto decidió alejarse de la conducción técnica de Sarmiento de Resistencia. El «Chino» dio el portazo en la jornada de ayer, luego del empate logrado en condición de local ante Sportivo Belgrano de San Francisco, el cuarto de forma consecutiva.

Si bien los números no reflejan una mala campaña, en medio de una zona que está marcada por la paridad, el equipo está logrando la clasificación y se encuentra solamente a tres puntos del primero de la tabla. No obstante, este rendimiento no habría sido el esperado por parte del entrenador que encontró en el club un nivel de exigencia mayor para estar a la altura de las expectativas generadas.

Quien en las próximas horas se despediría del plantel profesional para darle tiempo a la dirigencia a encarar la última fecha y aprovechar el receso para encontrar un sucesor y que tenga tiempo para conocer el plantel, dirigió 13 partidos, obtuvo 19 puntos producto de 4 ganados 7 empates y 2 derrotas.