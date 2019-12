Las voces del Concejo entrante

En el transcurso de la Sesión Extraordinaria de la jornada de hoy, el Concejo renovó no solamente sus integrantes sino también hizo lo propio con sus autoridades. Culminado el mandato en la Presidencia de Andrea Ochat, será ahora María José Ferrero quien la suceda. Además, hicieron uso de la palabra los ediles que ingresaron al cuerpo deliberativo.

María José Ferrero

«Vengo a ejercer esta Presidencia en el mayor de los respetos, escuchando las posturas diferentes», sostuvo en primera instancia para luego realizar agradecimientos a distintas personas que la han estado acompañando, familiares y amigos.

«El contexto del país que tenemos por delante será muy complicado y nos obligará a trabajar más juntos que nunca por Sunchales. Nos debemos a nuestros votantes y pensar en su bienestar debe ser nuestra prioridad», continuó.

«Tenemos un Concejo diverso. Tenemos que tener la madurez suficiente para tener debates constructivos y saber ceder cuando sea necesario, dejando de lado las cuestiones partidarias y poner a Sunchales por sobre todo tipo de prioridades», concluyó luego.

Horacio Bertoglio

El regreso de Bertoglio a la concejalía permite recuperar una voz fuerte, con presencia y que aprovecha las ocasiones para sentar postura, como fue en el caso de hoy: «agradezco a la ciudadanía que creyó en esta propuesta política y en estas personas. Vivir en una ciudad relativamente pequeña como la nuestra hace que podamos elegir precisamente a las personas y el ejemplo más claro es la tremenda elección y apoyo que ha tenido Alejandra (Porporatto), quien fue respaldada junto a sus ideas y valores».

Luego avanzó en temas candentes: «No nos acostumbremos a las muertes de la Ruta 34 porque no hay presupuesto… ¿no hay presupuesto?», se preguntó dejando la consulta flotando en el recinto.

«Deseamos ni más ni menos que los funcionarios funcionen, dijo Eduardo Galeano… Vale para la Nación, Provincia y el ámbito local», agregó a continuación.

Luego citó también al eximio escritor Ítalo Calvino, agregando a continuación «con nuestro grupo de trabajo estamos aquí, en política, en el Concejo, porque nos duelen las Ordenanzas sancionadas pero que no se cumplen; nos duele que la Municipalidad controle poco y a menudo mal; nos duele que la Municipalidad se financie pagando tarde a nuestros proveedores pero sancionando a quienes se atrasan; nos duelen el estado de los vehículos municipales; nos duele que se privilegie la lealtad por sobre la capacidad».

Concluyó diciendo: «Soñamos desde el PDP con un Concejo Municipal con peso propio en la vida de la ciudad, comprometido. Hay mucho por hacer y comprometemos nuestro esfuerzo y dedicación».

Alejandra Porporatto

Será la encargada de portar el calificativo de la renovación en el próximo período. «Es un honor para mí que la comunidad me haya elegido, espero honrar este puesto con trabajo, honradez y dedicación que es lo que pienso apostar», dijo en principio.

«Tengo orígenes demócratas progresistas y agradezco al Partido por haberme elegido. Creo que mi participación en política se da acá por el control… creo que eso es lo que vengo junto a Horacio a aportar desde el Concejo», relató luego.

«Si hay algo que me caracteriza -dijo- es la perseverancia, el estudio y la dedicación. Voy a intentar convivir con esos preceptos para hacer honor con este reconocimiento que la ciudad de Sunchales me ha dado. Tengo un origen que no lo olvido pero soy de Sunchales de corazón y por esta ciudad quiero luchar para que sea igualitaria, que no haya personas olvidadas».

También al igual que quien será su compañero de banca, aprovechó la ocasión para avanzar en temáticas actuales, resaltando que «creo que es necesario una ciudad justa e igualitaria, escucharemos a cada vecino que se acerque. Saben que los conozco, que estoy en cada barrio, he tratado por mi trabajo de memorizar hasta la última calle de Sunchales. Yo no los miro, los veo, veo la necesidad de la gente, que la está pasando mal, que necesita un lugar, un emprendimiento, por eso vamos a trabajar con la Municipalidad. Me van a ver pululando por la Municipalidad porque es necesario un trabajo en conjunto, el Concejo tiene que estar más conectado con el Municipio, creo que es una falencia que debemos resolver».