Las voces del Concejo saliente

Tal como estaba previsto, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario se realizó la Sesión Extraordinaria a través de la cual asumieron los nuevos concejales -Horacio Bertoglio y Alejandra Porporatto-, culminando su mandato Fernando Cattaneo y Carlos Gómez.

Los discursos que se escucharon de parte de los ediles mandato cumplido estuvieron orientados al repaso de lo hecho, emitiendo fundamentalmente agradecimientos varios por el acompañamiento recibido.

Repaso de gestión

En primer lugar, Andrea Ochat, aún en uso de la Presidencia del Cuerpo Deliberativo, efectuó un repaso de las acciones que fueron desarrollándose bajo su mandato, las cuales trascendieron la labor propiamente legislativa.

En este sentido fue desgranando numerosos hechos culturales y sociales que terminaron transformándose en una clara impronta que le dio a su gestión, llevando la participación del Concejo a diferentes ámbitos locales y regionales en literatura, cocina, pintura, fotografía y demás expresiones culturales, así como también aportando presencia en eventos e iniciativas impulsadas ya sea por el Municipio como así también entidades intermedias de la ciudad.

Además también reconoció el acompañamiento de quienes desde su Partido como a partir de otros espacios la acompañaron. «Dejo la Presidencia pero no el Concejo», sostuvo al ratificar el compromiso que sostendrá para con la comunidad en el transcurso de los próximos cuatro años al ser la única que se despidió y se dio la bienvenida por haber sido la única al renovar su mandato.

Leandro Lamberti

En la despedida a quienes han sido sus compañeros de trabajo en este tiempo, refirió que «no nos toca irnos pero si despedir a dos concejales, tal el caso de Cattaneo, a quien felicito por su trabajo y deseo el mayor de sus éxitos, más allá de las ideas diferentes que tuvimos en algunos temas. Creo que en el Concejo hemos encontrado una química de respeto de trabajo, que fue un Concejo sin egos, donde siempre se respetaron las opiniones sin que nadie se crea dueño de la verdad, lo cual define la calidad de un cuerpo colegiado como el de Sunchales».

Respecto del concejal Gómez, lo definió como un amigo que «puede irse con la conciencia tranquila porque se ha esforzado siempre, tendiendo una mano no solo a los concejales sino a todos los sunchalenses que se acercaron. Hoy deja de ser concejal pero seguramente se volverá a poner el traje de militante en el Ateneo»; y cerró diciendo que «esta banca siempre será tuya y contás con mi apoyo».

Oscar Trinchieri

El ex Intendente también se despidió de los ediles salientes al decir: «estoy agradablemente sorprendido por la presencia de autoridades y familiares de los concejales que se retiran y los que llegan. En principio quiero sumarme a lo de Nano en cuanto a la importancia de un trabajo del Concejo, algo que para mí no deja de ser novedoso porque mi experiencia provenía del Ejecutivo».

Sobre Gómez expresó que «seguramente de ahora en más habremos construido una relación de afecto y charlaremos cada vez que nos encontremos». En el caso de Fernando, dijo que «se considera él un hijo político mío pero yo he aprendido mucho de él, compartiendo mucho estos últimos años. Tomaré las cosas que él me deja de enseñanza para aplicarlas a la práctica».

Además se tomó unos minutos para referirse a lo que viene sosteniendo que «es un escenario muy particular el que vamos a comenzar a transitar, con nuevos signos políticos nuevos en el ámbito nacional y provincial. Creo que es un tiempo donde debemos hacer un esfuerzo enorme para estar más cerca, para dialogar más. Hemos tenido un año muy intenso en donde cada uno ha hecho lo que pudo pero me quedo disconforme en lo personal porque creo que no hemos logrado interactuar entre Ejecutivo y Concejo en muchísimas oportunidades en cuanto a información y yo sé que se ha trabajado y se sigue trabajando; este no es el momento para polemizar pero hay mucha gente que nos necesita a los políticos y que espera que demos respuestas».

Fernando Cattaneo

De los dos concejales salientes fue el primero en hacer uso de la palabra, relatando que «cuando asumí lo hice con mucha expectativa y responsabilidad de toda la gente y en esta primera instancia debo pedir perdón por no haber colmado las esperanzas que depositaron en mí. He intentado ser una persona de diálogo y consenso, ha sido esto un esfuerzo que hemos tomado todos los concejales para encontrar acuerdos en las decisiones».

«Quizás muchos tilden esta actitud de tibia pero lejos de ser así hemos demostrado responsabilidad», explicó, señalando que acompañó al Ejecutivo en aquellas cuestiones que planteaban mejoras y expuso quejas en los puntos donde no estaba de acuerdo.

«Más allá de las estadísticas que pueden reflejar los proyectos realizados, he intentado desarrollar mi trabajo con un compromiso profundo dentro de las funciones que tiene un concejal», continuó.

«Considero que lo relevante radica en sostener desde los hechos que desde esta banca hemos intentando responder en todos aquellos aspectos que hacen a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos», agregó, enumerando luego algunos de los tópicos que fueron abordados desde su paso por la banca, transformándose en algunas de las casi sesenta Ordenanzas presentadas.

Carlos Gómez

El otro de los ediles de mandato cumplido fue breve en sus conceptos al referir que «soy un agradecido a la vida al estar aquí en este lugar. Como se dice, todo tiene su tiempo y creo que hoy mi tiempo ha llegado, mi tiempo de despedirme del Concejo Municipal pero quiero agradecer a mi familia, a mi esposa y a ese hombre que me dio la oportunidad de estar aquí que es Gonzalo Toselli».

Acerca de los demás integrantes del Cuerpo Legislativo, refirió que «por más que tengamos distintas ideas políticas nunca fuimos enemigos, al contrario, siempre nos unimos para trabajar por el bien de la ciudad», agregando luego agradecimientos individualizados, con pequeñas anécdotas de cada uno.

Cerró diciendo: «Ha sido un privilegio, un placer que guardaré en mi memoria, el estar estos cuatro años en el Concejo».