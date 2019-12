Presuntas torturas en Sunchales: Juan Flamenco contó su versión

(Por: Diario Castellanos) – En horas de la mañana de este martes, en la Sala N° 3 de la Oficina de Gestión Judicial que funciona en el segundo piso del edificio de Tribunales, se realizó una audiencia de anticipo jurisdiccional de prueba que fue presidida por la Jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Dra. Cristina Fortunato. La misma había sido solicitada por las fiscales Gabriela Lema y Lorena Korakis quienes además estuvieron acompañadas por su par Martín Castellano.

En tanto también asistieron los doctores Alejandro Leguizamón representando a sus defendidos Luciano G. (jefe de la dependencia acusado de Encubrimiento agravado) y Mauricio O.; Aníbal Caula que defiende a Carlos M., Juan C., Silvana S., María A., y Brian G.; y Raúl Domenella y pablo Mosconi, en representación del subjefe de la Comisaría N° 3, Federico M., todos ellos acusados del delito de Torturas en calidad de coautores.

Los imputados

Cabe consignar que en virtud de lo que exige el Código Procesal Penal vigente en la Provincia de Santa Fe, los acusados no pudieron ingresar a la sala para no cruzarse con el acusado y debieron seguir las alternativas de la audiencia primero, desde el pasillo principal de Tribunales; y más tarde desde uno de los pasillos internos ya que no podían escuchar lo que Flamenco relataba tras las preguntas de las fiscales.

Esas circunstancias motivó algunos reclamos de los defensores; y cruces verbales entre la magistrada y empleados de la Oficina de Gestión Judicial.

Es que evidentemente en cuestiones tecnológicas los Tribunales rafaelinos están súmamente atrasados respecto de otras jurisdicciones provinciales e incluso, se menciona que por ejemplo hasta en Tostado cuentan con recursos que aquí en Rafaela no tenemos.

Relato pormenorizado

Durante más de una hora aproximadamente el testigo respondió preguntas efectuadas por las fiscales Lema Y Korakis, relatando pormenorizadamente todo lo que sucedió aquella madrugada del 18 de octubre de 2019, cuando efectivos pertenecientes al Grupo de Acción Táctica (GAT) de la ciudad de Sunchales, irrumpieron en la vivienda de calle Cortada Catamarca de ese medio, donde residen los hermanos Juan Daniel Flamenco y Juan Darío Cornejo (son hermanos por parte de madre). «Desde que llegaron los del GAT empezaron a pegarme. Me hicieron sentar en una silla y me golpeaban la cabeza contra la mesa. A mi hermano lo tenían en otra habitación y también estaba todo golpeado. Me preguntaron dónde estaban las armas y como les dijimos que en la casa no había dijeron: ‘no importa, te vamos a poner una’. Después nos cargaron en la chata de la camioneta y nos llevaron a la comisaría. En el camino nos seguían pegando. Estaban todos encapuchados. Cuando llegamos a la comisaría había dos mujeres y seis policías estaban todos con la cara descubierta. Una de las mujeres que era ‘morocha y gordita’ (sic) me dio dos cachetadas en la cara y después se fue». Lo que siguió fueron preguntas y repreguntas de Lema y Korakis y respuestas de la presunta víctima que describió a los policías y a las mujeres respecto de cómo estaban vestidos y en cuánto a las características fisonómicas, mencionando a uno como el que tenía el tatuaje en el brazo izquierdo y a otro lo señalaba como el ‘oficial buenito’.

También contó qué pasó cuando arribó a la dependencia el titular de la misma, Luciano G., describiéndolo como un sujeto alto, de pelo castaño y ojos ‘verdecitos’ señalando que enseguida lo encaró y le dijo: «todo ésto es culpa tuya, la c….. de tu madre» e inmediatamente le ordenó al personal que limpiaran toda la sangre y que barrieran los vidrios.

Finalmente y tras un cuarto intermedio, fue el turno de los defensores de los acusados.

Anticipo Jurisdiccional

El Art. 298° del Código Procesal Penal hace referencia al Anticipo jurisdiccional de prueba indicando: «En cualquier instancia previa al juicio, las partes podrán solicitar, fundadamente, el anticipo jurisdiccional de prueba en forma excepcional y cuando por razones debidamente acreditadas se considere que no pudiera recibirse durante el juicio. La diligencia será documentada según las previsiones establecidas en este Código para los actos irreproducibles y exhibidos los registros en la audiencia de debate de juicio oral a instancias de las partes. En ningún caso podrán ser utilizados en la audiencia de debate de juicio oral los registros de esta actividad si estuviere disponible y fuera posible la concurrencia del testigo, perito o intérprete a la audiencia de debate.

En este caso particular, la misma fue solicitada por los fiscales quienes temen que debido a los problemas psicológicos que padece Juan Flamenco debido a la situación que supuestamente le tocó vivir, podría no estar en condiciones de brindar su testimonio en el juicio.

Si esa situación no se da y Flamenco sí puede declarar en el juicio, esta instancia que se desarrolló ayer no será tenida en cuenta.