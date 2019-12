Copa Argentina: Unión arranca con Sportivo Belgrano, en San Francisco

El Consejo Federal dio a conocer los cruces de la Primera Etapa de Copa Argentina 2020. Unión enfrentará a Sportivo Belgrano, jugando el primer encuentro en San Francisco y la revancha en Sunchales. El próximo martes se conocerán las fechas de disputas de los partidos.

La Copa Argentina le deja al Bicho Verde buenos recuerdos ya que años atrás pudo jugar nada menos que ante San Lorenzo de Almagro o luego Huracán de Parque Patricios, equipos de Primera División que se transformaron en una experiencia y un desafío importantísimo.

Copa Argentina 2020

– Partido 1: Chaco For Ever vs. Sarmiento L

– Partido 2: Sportivo Peñarol vs. Sportivo Desamparados L

– Partido 3: D. Maipú vs. Huracán Las Heras L

– Partido 4: V. Mitre vs. Sansinena L

– Partido 5: D. Madryn vs. Sol de Mayo L

– Partido 6: FC. Oeste vs. Cipoletti L

– Partido 7: Camioneros vs. Círculo Deportivo O. L

– Partido 8: D. Haig vs. Defensores Belgrano L

– Partido 9: Güemes vs. Central Norte L

– Partido 10: Boca Unidos vs. San Martín L

– Partido 11: Depro vs. Crucero del Norte L

– Partido 12: Unión vs. SP. Belgrano L

– Partido 13: Sportivo Las Parejas vs. Estudiantes SL L

– Nota: (L) Actuan de local en el primer partido.