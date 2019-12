Box: Eliana Orecchia, confiada para la pelea de esta noche

La joven púgil de nuestra ciudad, dialogó con Mario Ceballos luego del pesaje que protagonizó ayer. Esta noche se subirá por tercera vez al ring como profesional, buscando su primera victoria en el campo rentado.

«Nos salió bien el pesaje en Villa María, así que mañana hay pelea», dijo apenas culminado el pesaje en el gimnasio donde se realizará la pelea.

Acerca de las dos derrotas cosechadas hasta el momento, consideró que «más allá de que me arruina la licencia, el tema es que cuando uno sube y queda conforme con lo que hace, lo demás es una circunstancia. Fueron dos peleas distintas y planteos diferentes. En la primera fui precipitada porque debuté en una categoría que no me corresponde pero igualmente hicimos un buen espectáculo y lo demás va y viene», agregó.

«Tengo un pequeño cambio en el rincón pero en lo demás sigo igual. Mi cabeza está tranquila, en la tierra y tengo que hacer lo que se hacer, nada más», continuó.

Respecto del cambio en el rincón, reconoció que «no fue fácil, me costó… en un momento pensé en dejar pero dije que no debía hacerlo por algo que podía resolver».

«Llego bien a la pelea, me siento firme y relejada. Estamos las dos con las mismas ansias, queremos ganar para mejorar el record y tener una buena licencia y seguramente las dos saldremos a ganar», cerró.