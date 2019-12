Horacio Bertoglio, preocupado por los controles

Las palabras utilizadas por Horacio Bertoglio al sumarse nuevamente al Legislativo local retumbaron en la Casa de la Historia y la Cultura. La postura adoptada, anticipando mayores controles en general en lo que respecta al Concejo fue bien recibida por la comunidad.

En un contacto telefónico mantenido con «Buen Día Sábado», se refirió a dicha situación, ahondando detalles de la misma. Fiel a su estilo, Bertoglio fue sumamente claro y directo asentando por donde pasan sus preocupaciones y cómo piensan enfrentar este desafío desde el bloque que conforman con Alejandra Porporatto.

«Con mi alocución fui el sentir de los demócratas progresistas de Sunchales, particularmente del grupo que ha venido trabajando en estas últimas elecciones, comenzando hace unos años», comentó.

«Creo que siempre el tema de control es fundamental. Esto atraviesa a todas las gestiones, es una deficiencia que ha tenido todos los ejecutivos, tiene que ver con que las veredas las hace cada uno de la forma y en el nivel que quiera, o perros de la calle o tránsito… Esto no quiere decir que no haya en el Ejecutivo aciertos. tenemos una intención propositiva pero claramente ha cambiado en el Concejo, con nuestra llegada, la relación de base.

«Hemos fijado algunos temas desde la campaña al discurso de asunción. Todo lo que sea en beneficio para la ciudad nos tendrá decididamente respaldándolo pero tenemos falencias serias en lo que respecta a contralor», continuó.

Por otra parte, señaló que «tenemos una preocupación muy grande en la parte económica. El Concejo debe tener un nivel de atención y respeto desde el Ejecutivo, para tener una relación transparente y de crecimiento».

Al respecto, amplió diciendo que «está pasando algo en la Municipalidad que nos preocupa… por ejemplo, se han acercado Secretarios a informarnos cosas en los meses anteriores, pero ahora, producido el recambio de Gobierno, se complica. Si tenemos que llamar a alguien con conocimiento técnico en el área de infraestructura o de obras públicas, no tenemos un claro referente; la presencia de Claudio Borra como asesor externo nos da tranquilidad, más allá de que hay una funcionaria que está al frente de dicha área», pero esto no sería algo que se da en otras áreas.

«Si bien Sunchales siempre tiene una posición de privilegio en cuanto a recaudación, el año pasado particularmente ha sido un festival de obra pública, parte financiado con gran apoyo del ex Gobernador Lifschitz pero otras obras sin estar calzadas y afrontadas con fondos propios. Esto generó un importante alerta, la deuda de proveedores es de unos 25 millones de pesos… no puede ser que el Municipio se financie estirando los plazos a sus proveedores y paradójicamente, cuando un vecino se atrasa, recibe un punitorio», sostuvo, retomando uno de los ejes que manifestó en su discurso de asunción.

Por último indicó que «hay mucho por hacer, algunas cosas se pueden resolver pronto, otras son estructurales que nos preocupa y mucho, tal el caso del pavimento o la red cloacal… cuando mirás el presupuesto y le sacás el personal, los contratados, combustible y otros temas, lo que te queda para volcar en obras es muy acotado. Entonces, con más razón hay que ser cuidadoso y criterioso, sin gastar dinero que no se tiene. Creo que el Ejecutivo lo ha entendido, tarde porque su prioridad era ganar las elecciones y ha hecho un manejo -creo yo- irresponsable, porque no solo no estaban calzadas con fondos sino con severas deficiencias técnicas, por el apuro o porque no hay personal idóneo para controlar».

Finalmente reconoció que hay un cúmulo de normativas que deberán ser revisadas en el transcurso de los próximos meses a fin de poder sostener su utilidad en el tiempo a fin de que las mismas estén actualizadas al contexto actual.