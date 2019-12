Liga A – F9: Libertad sufrió ante Estudiantes (C) pero se quedó con su segunda victoria consecutiva

La segunda victoria de la temporada, segunda consecutiva, llegó para Libertad luego de un partido que tuvo dos prórrogas para poder llegar al definitivo 88 a 86 que le deja nuevamente una sonrisa a los Tigres. Fue un partidazo, claro, si no se trata de Sebastián Saborido o los hinchas aurinegros porque al técnico local no le quedó parte del cuerpo por rascarse ya que el equipo pasó de ser una topadora a navegar por un mar de dudas en el momento menos indicado y los simpatizantes debieron esperar una y otra vez para festejar.

El partido arrancó mal para los locales, que se encontraron con un Estudiantes afilado, certero que dominaba a gusto y placer, llegando a sacar 21 puntos de diferencia cuando transcurrían los primeros 15 minutos de partido (15-36). Pero de lo que parecía ser un cotejo adverso, de aquellos que se resuelven demasiado rápido, pasó a ser una muestra de carácter.

La remontada del local comenzó en esos últimos cinco minutos antes del descanso largo. Se vio otro equipo, con el buen aporte en el debut de Milik Yarbrough (8 puntos en 9 minutos) y un intratable Battle Jr. aportando así variantes en ofensiva.

Libertad dominó el tercer tramo (18-7) y quedó la sensación de que podía hacer lo mismo con los últimos diez minutos pero el equipo se desdibujó. La visita aprovechó y recuperó terreno (10-15) para nivelar las acciones 66 a 66 y así forzar la extensión y sostener la ilusión de la victoria.

Las prórrogas, una eternidad

Parecía que con el correr del tiempo suplementario todo se alineaba a favor del aurinegro, que veía cómo desfilaban sus contrarios al banco de suplentes por acumular 5 faltas personales (cuatro jugadores menos tenía el elenco visitante contra toda la plantilla local). Sin embargo, por momentos, los locales parecían empeñados en cometer errores infantiles, como la pérdida con 11 segundos antes de finalizar la primera prórroga y la posterior doble salvada providencial.

En la segunda extensión, siguieron los problemas para los de Eduardo “Chiche” Jápez, que parecía nuevamente cerraban sin poder lograr el tan ansiado primer triunfo de visitante. No obstante, los lanzamientos desde la distancia disimularon la desventaja de talla existente entre ambos planteles y no solo lo sostuvieron en partido sino lo dejaron arriba en el marcador en ocasiones. Los Tigres siempre tenían la ventaja en el resultado pero no podían cerrarlo y seguían desperdiciando libres (20/36, un magro 55%).

Fiel a la temporada que está viviendo, recién en la última jugada de esta segunda prórroga pudo respirar algo el elenco local. Se imponía 88 a 86 y una buena defensa le permitió tener el cierre en sus manos, fallando en el ataque pero asegurando la victoria que permite esperar con renovado optimismo el último partido del año, el viernes, cuando llegue San Martín de Corrientes.

Final del partido | Relato de Fernando Robledo para FM Nuevo Mundo