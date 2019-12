Convocan a una nueva marcha por la Ruta N° 34 y la inseguridad

A través de una convocatoria en redes sociales, se está organizando una nueva concentración popular para este sábado a la hora 11. La unión de las dos consignas pretende dar visibilidad a dos de los temas que más preocupan a los sunchalenses.

Mario Ceballos, cara visible del grupo que desde hace meses lucha por contar con mayor infraestructura y mejor seguridad en la traza urbana de la Ruta Nacional N° 34, oficializó la propuesta, anticipando que la Cuarta Marcha será este sábado a la hora 11, en la intersección de la Ruta con calle San Juan.

A continuación, reproducimos la publicación:

¡Inseguridad en Sunchales!

Lamentablemente, la inseguridad nos está ganando la batalla, tanto en la ruta como en la ciudad y nadie se da por enterado. Hasta cuándo vamos a esperar por acciones concretas?

Estamos viviendo momentos muy preocupantes, no solo por la falta de respuestas sobre la situación de los reclamos sobre la Ruta 34; a esto se agrega la cantidad de actos de inseguridad de diferente tenor que se están dando dentro de la ciudad.

Teniendo en cuenta esta problemática, es que en la próxima marcha (la cuarta) estaremos juntando ambos reclamos en una sola movilización.

No hay excusas para que no vayas, salvo que no vivas en Sunchales.

– No vivamos con miedo.

– No hay que aflojar.

– No hay que rendirse.

– Hay que dar pelea.

– Sunchales nos necesita.

– Basta de muertes en Ruta 34.

– Basta de inseguridad en la ciudad.

Seguimos atentos pacíficamente.