Seguridad: Buscan generar nuevas reuniones con autoridades regionales

Con la participación de las flamantes autoridades de la Unidad Regional V de Policía, se realizó en la semana una nueva reunión del Consejo Consultivo de Seguridad. En la ocasión, se repasaron diferentes ítems propios de la actividad policial así como también estadísticas de lo actuado por parte de los nuevos funcionarios de la cartera a nivel municipal.

No obstante, entre los puntos salientes, sobresalió el pedido para una próxima reunión con autoridades regionales del ámbito, a fin de replicar lo acontecido semanas atrás en barrio SanCor en donde se concretó una multitudinaria reunión entre vecinos y funcionarios.

Por otra parte, se anticipó que resulta inminente la convocatoria a una segunda Licitación para la construcción de la Seccional Tercera de Policía, toda vez que el monto ofertado inicialmente se encuentra bastante lejos de los presupuestos oficiales. La intención sería la de acercar dichas cifras y en caso de no tener una respuesta positiva, se habilitaría la posibilidad de contratación directa, generando otro tipo de alternativas.

Comunicado oficial

(Por: Prensa Municipalidad) – Se realizó una nueva sesión del Consejo Consultivo de Seguridad en el Salón Azul de la Municipalidad el jueves 26 por la mañana. Como representantes del municipio estuvieron presentes el intendente, Gonzalo Toselli y el secretario de Gestión, Omar Martínez.

En el encuentro se trabajó sobre los siguientes asuntos;

– Un pedido de audiencia al Ministerio de Seguridad de la Provincia. Les solicitarán la ampliación de los horarios de atención del Centro Territorial de Denuncias y el envío de más efectivos policiales.

– Los resultados de los operativos de seguridad en puntos estratégicos de los barrios de la ciudad. En total se han efectuado 40 en 14 días, en ellos se labraron 170 actas y hubo 8 secuestros de motovehículos.

– La presentación de nuevas autoridades policiales de la unidad regional V, cuyo Jefe de Unidad es Hernán Ferrero, y su Subjefe Ariel Palomeque. También se presentaron a los nuevos encargados de la Comisaría Tercera, cuyo comisario es Dario Picco y su subcomisario Cristian Moreno.

– Gestiones con el comandante Hernán Chamorro, jefe de Gendarmería en la ciudad, con el objetivo de la firma de un convenio que incremente las funciones de dicha fuerza en el distrito.

– El proceso de Licitación Pública para la construcción de una nueva comisaría en Sunchales. Sobre este punto, también se incluyó el pedido formal al ministro de Seguridad para impulsar la entrega de aportes de la Provincia, que financian parte de la obra.

Según la Ordenanza 1501/2003, esta reunión es conformada por representantes de cada Comisión Vecinal, del Centro Comercial, de la Sociedad Rural, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sunchales, entidades religiosas, entidades deportivas, institución de bien público que trabaja por la inclusión social, establecimientos de salud, establecimientos educacionales, sindicatos, entre otras instituciones que el Consejo Ejecutivo puede convocar.

Es un foro de discusión de los problemas de seguridad de la ciudad de Sunchales y de captación de información e iniciativas. Los acuerdos allí alcanzados serán la base para implementar la política de seguridad del municipio.

También participaron de esta reunión el coordinador de la agencia municipal de Seguridad Vial y Ciudadana, Daniel Bernini, el encargado operativo de seguridad, Gustavo Quiroga, el Grupo de Operación Táctica (GOT), Agencia de Investigación Criminal (ex Policía de Investigaciones) y la Dirección de Seguridad Rural (ex Guardia Rural “Los Pumas”).