9 de Julio: Denuncian vandalismo

En el transcurso del año pasado, con mucho esfuerzo, la Vecinal del barrio 9 de Julio pudo ir logrando diferentes objetivos de mejora en el predio y sede vecinal. No obstante, ahora debieron salir a denunciar diferentes ataques de vandalismo que sufrieron, solicitando el accionar de los vecinos para poder esclarecer los hechos.

A continuación, compartimos el mensaje que difundieron a través de la red de Facebook:

Comunicamos que desde los distintos sectores de nuestro barrio que en el día de ayer hicieron saber su profundo descontento e indignad@s con quienes provocaron éste hecho de vandalismo en nuestra Escuelita de Fútbol donde muchísim@s niñ@s asisten a diario para realizar sus actividades deportivas y que no tienen nada que ver, tanto la institución como ell@s con lo escrito y que cada vez que lleguen verán éste “mensaje” que no refleja lo que es nuestro barrio, el más grande y además el más densamente poblado de la ciudad donde hace décadas conviven vecin@s de todo tipo de condición social tratando de cuidar sus instituciones.

Hacemos un llamado a la comunidad misma para que a través de algún mensaje privado o si el padre o madre de éstos adolescentes o adultos que realizaron esto se acerquen para que podamos entablar una relación de trabajo comunitario para poder borrar éstas letras que no hacen más que hacerles ver a los menores una realidad que no debe ser aceptada bajo ningún tipo de vista y que además comprendemos a los padres y madres que tienen algún hijo o hija en problemas pero para eso tenemos que enfrentar éste flagelo que convive a diario en nuestras calles, o en éstos casos deberemos recurrir a que algún fiscal o juez nos faciliten el dinero que es tan difícil de conseguir para poder pintar nuevamente la cerca perimetral que había embellecido la vista de nuestra entidad deportiva.

También se han producido diversos hechos de robo en nuestra sede Vecinal en los últimos tiempos como dejar sin luminarias led a nuestro querido escenario y otros hechos de más envergadura donde la justicia está en todos lados pero atiende en Rafaela, necesitamos de una fiscalía de turno completo en Sunchales, ya nuestra ciudad no puede dejar que pase todo por la cabecera del departamento, es costoso, ineficaz y poco estable, además volvemos a reiterar que los fines de las vecinales no son enviar gente a la cárcel donde realmente están los “chicos malos” sino al contrario, tratar de que todos los niñ@s, jóvenes adolescentes y adultos que conviven a diario con éstos problemas puedan salir adelante porque existe otra vida, en lugar de pintar la EFI pueden ser ayudantes deportivos, enseñarles a los niñ@s de nuestro barrio donde no se deben meter y que ustedes salieron, hay tanto por hacer, pero así no iremos a ningún lado, lo único que se dejará en claro es que “BARRIO 9 DE JULIO NO ES ESTO….”