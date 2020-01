Regional Amateur: Libertad arranca con 9 de Julio

Tal como estaba previsto, este viernes se conoció finalmente el Fixture y la forma de disputa del Torneo Regional Amateur 2020. Los Cañoneros, que comparten grupo con 9 de Julio de Rafaela y Brown de San Vicente, debutarán el 2 de febrero en el “Dr. Plácido Tita” ante el “Leon” rafaelino.

Forma de disputa: (Región Litoral Sur)

Primera Ronda

– Está integrada por seis zonas de tres equipos cada una.

– Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar de todas las zonas (Total: 12 equipos).

Segunda Ronda

– Está integrada por los doce clubes provenientes de la Primera Ronda.

– Se conformaran tres zonas de cuatro equipos cada una.

– Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

– Clasifican a la Tercera Ronda los ubicados en el primer lugar de todas las zonas y el mejor equipo ubicado en segundo lugar de todas las zonas (Total: 4 equipos).

Tercera Ronda:

– Estará integrada por cuatro equipos clasificados de la Segunda Ronda, se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede, el club ubicado en el primer lugar clasifica a la Etapa Final.

Fixture de Libertad

> F1 – 2/2: vs. 9 de Julio (L).

> F2 – 9/2: vs. Brown SV (V).

> F3 – 16/2: Libre.

> F4 – 23/2: vs. 9 de Julio (V).

> F5 – 1/3: vs. Brown SV (L).

> F6 – 8/3: Libre.