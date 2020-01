Regional Amateur: Libertad sigue dándole forma a su plantel

(Por: Prensa Libertad) – Los volantes Gabriel Urquiza y Braian Visetti son las nuevas incorporaciones del Cañonero para afrontar el próximo Regional Amateur y Liga Rafaelina. Por otra parte, el jugador que no llegará y no podrá vestirse de amarillo y negro es el defensor Fabricio Farías.

Gabriel Urquiza ya tuvo un paso por nuestra Institución en la temporada 2017 donde disputó la Liga Rafaelina de fútbol. Luego, en 2018, tuvo un paso por el Deportivo Tacural y en la última temporada vistió los colores de Deportivo Comercio de Villa Dolores en el Regional Amateur. Urquiza tiene 26 años y nació un 7 de Julio en Río Cuarto, Córdoba.

Por su parte, Braian Visetti es volante central y su último paso fue por Libertad de Villa Trinidad. El jugador de 23 años es surgido de Unión de Sunchales donde, a pesar de su juventud, disputó varias temporadas como titular en Liga Rafaelina.

El que no llegará finalmente será Fabricio Farías. El jugador no pudo desvincularse de su institución y no recalará en el Cañonero.

Estas son, por el momento, las caras nuevas del plantel de Gustavo Rivarossa:

– Gabriel Frattini.

– Francisco Escobar.

– Gabriel Urquiza.

– Braian Visetti.

– Matías Tejeda