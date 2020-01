Los docentes lúcidos son capaces de aportar ideas constructivas en cualquiera de los planos desarrollados dentro una institución educativa y más aún, extendidos y vinculados a distintas escuelas de una provincia o de varias que se direccionan hacia idénticos objetivos culturales. El docente creativo detecta necesidades y carencias, a partir de las cuales comienza a diseñar proyectos tendientes a salvar tales insuficiencias. Es un agente de cambio en la sociedad donde actúa.

El cuidado del medio ambiente hoy es un tema crítico y concluyente, incuestionable. El hombre ha sido y sigue siendo el principal depredador del mundo en el cual habita, sin pensar en qué planeta dejará a sus hijos y nietos, generaciones venideras que sufrirán en forma directa el desamor a través de la acción devastadora de quienes hoy se erigen como dueños absolutos y arbitrarios del destino del territorio.

Precisamente un docente rural cordobés llamado Ramiro Lezcano y Profesor de Educación Musical, creativo y emprendedor, afrontando la temática sobre el deterioro del medio ambiente originado por el accionar del ser humano, decidió que era posible hallar herramientas pedagógicas específicas para lograr el abordaje de un debate.

El proyecto artístico, educativo y cultural vio la luz en San Marcos Sud (Córdoba), donde se editó un CD para distribuir gratuitamente en escuelas y bibliotecas, anhelando que también pudiera ser trabajado el tema desde dichos ámbitos. La temática de las letras brotó del trabajo diario en las aulas con los alumnos, ya que ellos fueron capaces de sumar ideas e inquietudes. Ramiro Lezcano es, por ende, músico y coordinador general del Proyecto, el cual pasó a llamarse “Canciones urgentes para mi tierra”.

“Entendiendo el arte no solo como un componente más de nuestra cultura sino también como una herramienta de transformación social, un puente generacional y un vehículo de conciencia, el proyecto se plasma en la creación de canciones que refieren a distintas problemáticas ambientales”, expresa. Pero no son únicamente los alumnos quienes graban; artistas invitados de Argentina y Latinoamérica, etc. jerarquizan y fortalecen el mensaje de las obras. Y aquí surgen nombres y voces de los más encumbrados en este arte.

¿Dónde se graba? Pues, las grabaciones de las voces de los alumnos se realizan en el estudio móvil que posee la Escuela Municipal de Música de San Marcos Sud y equipos provistos por Ramiro Lezcano. Las participaciones de los artistas invitados se registran en Buenos Aires en el estudio TAMABA y en Córdoba en el estudio MOBY DICK, donde cedieron sus instalaciones y técnicos de sonido para colaborar con el registro de los invitados.

Además de los más notables de Argentina, participan artistas de Chile, Uruguay, Colombia, Cuba, Bolivia, Venezuela, República Dominicana, España, México, Rumania, etc., lo cual representa un abanico de aceptación y promoción surgido del anhelo de participar y sumarse a tan auspicioso proyecto que involucra a jóvenes y niños, futuros dueños del planeta. Las Escuelas Rurales que están participando del Proyecto pertenecen a Marcos Juárez, Saira, Leones, San Marcos, Bouquet de Prov. Sta. Fe, etc.

Canto recreativo, alegría para experimentar y transmitir, para expresar el amor y censurar el desamor, el canto como eterno amigo y compañero. El docente sabe que el canto recreativo tiene arraigo en la mente infantil y estas canciones muestran la belleza del ambiente que los rodea, apreciando la naturaleza. “Es la vida hecha canción”, expresa en su fundamentación.