Copa Argentina: Unión se estrena ante Sportivo Belgrano

Luego de una pequeña pretemporada y unos minutos de prueba en partidos amistosos, Unión salta a la cancha desde las 19 en San Francisco. Allí lo espera Sportivo Belgrano, para disputar el partido de ida de la Fase Regional de la Copa Argentina. La revancha será a principios de febrero, en un cotejo entre semana a disputarse en nuestra ciudad pero antes habrá fechas del Torneo Federal; es más, el Bicho Verde deberá ser sagaz para preparar los partidos ya que tendrá cuatro encuentros de forma casi consecutiva, sin descanso.

Pero la historia de hoy es diferente e incluso sea éste un duelo que permita también ir puliendo detalles a los dos planteles ya que transitan situaciones similares en cuanto a preparación.

La instancia, que pondrá en premio un pasaporte al Cuadro Final (mejores 64 conjuntos, incluidos los de Primera División), será a 180 minutos con los primeros 90 en San Francisco y la definición en la provincia de Santa Fe (5 de febrero). Hay que tener en cuenta también que los goles de visitante “valen doble” en caso de igualdad en puntos.

Por el lado del conjunto cordobés, Carlos Mazzola tiene todo definido. Los partidos amistosos de “pretemporada” le despejaron las últimas dudas que tenía y parará a los mismos que le ganaron a Ben Hur de Rafaela 1 a 0 el pasado miércoles como local. Román Strada y Ezequiel Gaviglio, las dos incorporaciones, irán desde el arranque.

En tanto, el equipo de Marcelo Milanese sumó su último partido amistoso ante la Reserva de Unión de Santa Fe ganando 1 a 0 con el gol de Mateo Castellano. El “Bicho Verde” tendrá una sensible baja para este encuentro de ida. Matías Valdivia sufrió un desgarro y no estará a disposición del cuerpo técnico. En diálogo telefónico con Mario Ceballos, el técnico albiverde reconoció la dificultad que generó la partida del paraguayo Ayala Pacheco, así como también la incorporación de Diego Meza como alternativa para el mediocampo, siendo rápidamente integrado al equipo titular.

Otra de las buenas noticias en este regreso a la competencia fue que Diego López fue sumando algunos minutos. El jugador será fundamental para ofrecerle opciones en ataque a Milanese, aportando variantes y una buena cuota de gol que complemente a los demás delanteros. Si bien hoy no sería de la partida en el once inicial, no deja de ser una novedad positiva, actuando como «refuerzo» puesto que fueron varias semanas en las que no se pudo contar con el talentoso jugador.

Síntesis | Probables formaciones

Sportivo Belgrano: Leonardo Martina; Jonathan Gallardo, Mauro Orue, Fernando Moreyra y Daniel Abello; Sebastián Balmaceda, Leonardo López, Juan Martín Capurro y Walter De Souza; Román Strada y Ezequiel Gaviglio. DT: Carlos Mazzola.

Unión de Sunchales: Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Miguel Yuste, Jonatan Paiz y Lucas Pruzzo; Lucas Vera Piris, Mateo Castellano, Diego Meza y Germán Rodríguez Rojas; Santiago Stelcaldo y Matías Zbrun. DT: Marcelo Milanese.

Árbitro: José Sandoval.

Asistentes: Enzo Silvestre y Rodrigo Lezcano Garcilano.

Estadio: “Oscar C. Boero”.

Hora: 19.