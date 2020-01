Torneo Federal – F16: Unión se enfoca en el retorno a la actividad

Mientras se desandan los últimos entrenamientos previos al reinicio de la competencia, Marcelo Milanese sabe que el domingo por la tarde noche no podrá contar con Mateo Castellano. El volante que se ha transformado en un pilar fundamental en el medio campo albiverde, ha logrado importantes tantos pero arrastra un desgarro de cinco milímetros.

Si en cambio se daría el regreso de Matías Valdivia, ya recuperado y descansado puesto que no fue parte del plantel que el domingo pasado se presentó en San Francisco por la Copa Argentina.

Para el entrenador de Unión será fundamental dosificar los esfuerzos de sus jugadores puesto que tiene por delante una agenda apretada para poder cumplir con distintos compromisos, en donde deberá enfocarse en el Federal A y en la Copa Argentina (las fechas son tentativas):

> Domingo 26 Torneo Federal – F16: Unión vs. Güemes de Santiago.

> Sábado 1 / domingo 2 Torneo Federal – F17: Depro (Entre Ríos) vs. Unión.

> Miércoles 5 Copa Argentina: Unión vs. Sportivo Belgrano.

> Domingo 9 Torneo Federal – F18: Unión vs. Douglas Haig.

> Domingo 16 Torneo Federal – F19: Boca Unidos (Corrientes) vs. Unión.

Cabral ya tiene reemplazo

Luego de la partida del jugador Facundo Cabral, la dirigencia y cuerpo técnico se movió con rapidez para incorporar un jugador antes de que finalice el plazo previsto en el Libro de Pases. De esta manera se concretó el arribo de Ricardo «Cali» Gómez, volante / carrilero por derecha, categoría ´98, que proviene de Nob de Rosario.

Amistoso con el 9 de Morteros

En la jornada de ayer, el Bicho Verde disputó un nuevo partido amistoso, enfrentando a 9 de Julio de Morteros. El resultado final fue de victoria para los albiverdes por 2 a 1. Para los cordobeses, se trató de su tercer ensayo, de cara a lo que será su participación en el Torneo Regional Federal Amateur teniendo previsto para mañana sábado otro choque ante Ben Hur de Rafaela.