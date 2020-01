Federal A – F16: Unión arrancó el año con un empate ante Güemes

El reestreno del Bicho Verde en el Torneo Federal A de Fútbol, iniciando la Segunda Rueda, dejó sensaciones encontradas. Si bien por un lado la premisa de ser local hace pensar que los tres puntos deben quedar indefectiblemente aquí, el rival viene siendo uno de los protagonistas de la competencia por lo que se trata de un hueso duro de roer.

Con este contexto, el partido fue abierto, con varias situaciones de ambos lados y un segundo tiempo sumamente entretenido en donde por cantidad, el local terminó dejando una mejor imagen pero sin la capacidad de definición necesaria como para vulnerar al golero de Santiago.

El elenco visitante también dispuso de sus ocasiones, demostrando que no vino al «Estadio de la Avenida» a ser un mero partenaire sino que tenía intenciones de aprovechar cuanta ocasión tuviera a su favor para escalar a lo más alto de la tabla de posiciones de esta Zona A en donde es actualmente escolta de Chaco For Ever.

El resumen final debe dejar conforme a Marcelo Milanese ya que la exigencia del rival era importante. No obstante, una victoria hubiese puesto nuevamente a Unión en terreno de Hexagonal, algo que sigue estando a dos unidades ya que los resultados en los demás partidos así lo determinaron, sin que haya demasiados cambios en la clasificación.

El futuro inmediato del albiverde estará el próximo sábado, cuando a la hora 21.30 se presente en Entre Ríos donde lo espera Defensores de Pronunciamiento.

Síntesis

Unión (0): Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Jonathan Paiz, Miguel Yuste y Lucas Pruzzo; Diego Meza, Nicolás Guzmán, Germán Rodríguez Rojas y Matías Valdivia; Martín Rodríguez y Matías Zbrun. DT: Marcelo Milanese.

Güemes (0): Juan Mendonça; Nahuel Valenzuela, Nahuel Rodríguez, Alan Giménez y Leandro Wagner; César Montiglio, Mario Juárez, Pablo López y Raúl Zelaya; Claudio Vega y David Romero. DT: Pablo Martel.