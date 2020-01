Liga A – F16: Libertad visita a Atenas buscando revancha

Impulsados por el último triunfo frente a Hispano Americano en la Fecha disputada entre semana, Libertad se presenta esta noche en el Arena de Carlos Paz para buscar su primer triunfo en condición de visitante.

Del otro lado estará Atenas, equipo con el cual perdió hace pocas jornadas en un ajustado juego que se definió a partir de un error insólito de reposición de los aurinegros, cuando restaban solamente 20 segundos.

El entrenador liberteño no podrá contar para este cotejo con Francisco González que sigue recuperándose de un desgarro en el músculo peroneo de la pierna derecha y se especula que ya esté recuperado para jugar contra Instituto. Mientras tatno, Phillip Lockett estaría recuperado de la fascitis plantar aunque es probable que tenga minutos en la medida que Saborido considere que es necesario arriesgarlo.

¿Cómo llega Atenas?

El Griego viene de una gira que terminó siendo positiva. Se metió en el bolso un triunfo de visitante y regresa con el desafío de ganar en Carlos Paz para seguir persiguiendo el objetivo de pegar el salto en las posiciones. El récord del Verde es de 5-9 (35.7%) y se ubica en la 18ª posición. En condición de local está 3-3 (50%), atendiendo que con el de mañana serán dos compromisos mudados a la Villa Serrana y uno posterior frente a Gimnasia de Comodoro, en febrero. En cuanto a números, en ofensiva tiene un promedio de 82.1; mientras que en defensa permite que le anoten 83.1.

¿Cómo llega Libertad?

Al igual que Atenas, los Tigres pelean con su irregularidad. Están la 19ª posición con récord 4-11 (26.7%); aunque llegan de derrotar a Hispano en su estadio, lo que les da un plus de confianza a la hora de llegar a Córdoba. Lo que no es un dato menor es que el equipo aún no ha logrado conseguir ningún triunfo de visitante (0-7). En cuestiones de ataque y defensa, los santafesinos marcan 71.9 puntos por noche, siendo el segundo peor anotador de la temporada (por detrás de Estudiantes de Concordia); y permiten 85.1, segundo más goleado (después de Weber Bahía).