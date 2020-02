Federal A – F18: Unión recibe a Douglas buscando el primer triunfo de 2020

El elenco albiverde recibe desde las 19 a Douglas Haig de Pergamino, en cumplimiento de la 18° Fecha de la Zona A del Torneo Federal A de Fútbol. Más allá de ser un rival duro el que tendrá al frente, el Bicho Verde debe también batallar consigo mismo para poder dejar atrás este presente oscuro y volver a sumar de a tres.

Desde que regresó a la competencia, el elenco dirigido por Marcelo Milanese, ha estado lejos de su mejor versión, tanto en funcionamiento como en resultados. Es así que, por Copa Argentina perdió los dos partidos ante Sportivo Belgrano de San Francisco y solamente pudo rescatar un punto ante su gente frente a Güemes de Santiago del Estero.

Este rendimiento hizo que fuera cediendo algunas posiciones en la tabla y quedó ahora a cuatro puntos de la zona de clasificación al Hexagonal. De todas maneras, es mucho lo que resta por jugar y la competencia se mantiene sumamente apretada en cuanto a los equipos que buscan el mismo objetivo.

El partido tendrá una terna de Santiago del Estero, siendo el árbitro Francisco Acosta, quien estará acompañado en las líneas por Jorge Sayago y Emilio Maguna.

El andar de Unión en este 2020

Sabido es que los partidos se ganan con goles y más allá de lo mostrado el pasado fin de semana, con la conversión de dos tantos, lo cierto es que se ha mostrado errático en ofensiva y con dificultades de definición. Este es el resumen de lo jugado por Unión en este arranque de 2020:

> Copa Argentina: Sportivo Belgrano 1 vs. Unión 0.

> Torneo Federal F17: Unión 0 vs. Güemes 0.

> Copa Argentina: Unión 0 vs. Sportivo Belgrano 1.

> Torneo Federal F18: Depro 3 vs. Unión 2.

El optimismo de Gustavo Mathier

En diálogo con Mario Ceballos en Deporte 21, el zaguero albiverde se mostró optimista respecto del futuro inmediato del plantel, apostando a recuperar la regularidad y poder volver a estar en zona de clasificación. Además, también se lamentó por no poder haber avanzado en la Copa Argentina, perdiendo así la posibilidad de enfrentarse ante Racing de Avellaneda.

«Hubiera sido lindo enfrentar a un equipo de Primera División porque sobre todo a los más chicos le puede dar a futuro un saltito de calidad pero ya pasó, ahora tenemos que centrarnos en el Torneo Federal, empezar a ganar acá y hacernos también fuertes de visitante», dijo en una primera instancia.

«No sé si no hubo reacción ante Sportivo Belgrano, cuando nos hicieron el gol sabíamos que teníamos que convertir tres y eso influye también. Nos viene pasando que nos están convirtiendo muchos goles y eso es algo que tenemos que mejorar», agregó luego.

Además fue claro y contundente acerca del objetivo más próximo en la actualidad al sostener: «Tenemos que sumar puntos, de a tres o de a uno pero es tiempo de sumar como sea».

«Creo que ningún rival nos pasó por encima. El actual puntero, Güemes, no nos sacó casi puntos porque le ganamos allá y acá también si hubiera sido un buen arbitraje. Tenemos que cambiar la cabeza porque también pasa por ahí, hay que hacerse fuerte y saber que tenemos que ser protagonistas, más en nuestra cancha», agregó luego.

«La verdad es que tenemos un grupo muy lindo, muy humilde… hay circunstancias que no deberían pasar pero salimos a todas las canchas igual, tratando de ganar y despegarnos de la parte de abajo de la tabla y no tener que pensar en los últimos puestos porque eso es muy feo para un jugador», concluyó.