Hospital: Scarafía dejará de ser Directora para pasar a la Provincia

Grande fue la sorpresa para varios cuando, en la jornada de ayer, la Directora del hospital «Almícar Gorosito», Virginia Scarafía, confirmó su inminente alejamiento de dicha función.

La novedad llegó junto a otra buena nueva, su ascenso a esferas provinciales de la función pública.

Sin dar detalles, ella misma se encargó de oficializar este movimiento a partir de un posteo que efectuó en su perfil de la red social Facebook, donde anticipó que: «por designación de la gestión en salud a nivel provincial estaré cumpliendo mi rol en el hospital hasta el día lunes».

Cabe mencionar que el arribo de la Licenciada en Psicología al frente del efector público de salud se produjo no hace mucho tiempo atrás, estando la misma no exenta de polémica por no conocerse resultados de concurso, sino que produciéndose formalmente la confirmación en el transcurso de un acto del Municipio. Ahora, Scarafía tendrá la posibilidad de extender su experiencia en otra esfera, la cual no ha trascendido aún en cuanto a futuras responsabilidades.

Por otra parte, tampoco se conoció quién será el reemplazo al frente del principal efector de salud pública de la ciudad.