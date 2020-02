Federal A – F19: Unión visita a Boca Unidos con la urgencia de ganar

Cada vez se hace más imperioso sumar de a tres para el elenco conducido por Marcelo Milanese. El rival de hoy, los correntinos de Boca Unidos, atraviesan una situación similar, si bien se encuentran mejor en la tabla, no quieren perder terreno por la clasificación y saben que la localía cumple un rol preponderante.

Los albiverdes llevan todo el 2020 sin poder ganar, acumulando empates y viendo cómo de dos puntos ahora, el Hexagonal está a cuatro unidades pero puede alejarse a siete si se dan un par de resultados.

Boca Unidos espera con cambios

(Por: El Litoral de Corrientes) – Con la imperiosa necesidad de regresar a la senda del triunfo para buscar volver a quedar en zona de clasificación y no relegar más terreno, Boca Unidos recibirá esta noche a Unión de Sunchales en la continuidad de la etapa clasificatoria del torneo Federal A.

El partido, que corresponde a la decimonovena fecha, cuartas de las revanchas de la zona A del campeonato, se jugará desde las 20 en el estadio del club aurirrojo, y será arbitrado por el rosarino Maximiliano Macheroni.

Luego de un buen arranque de año en el que bajó al puntero For Ever, y eliminó a San Martín de Formosa, para ingresar al cuadro principal de la Copa Argentina, Boca Unidos (24 puntos) no pudo sostener la racha triunfal, cayendo hace siete días en Santa Inés frente a Crucero del Norte por 1 a 0.

Más allá de la derrota, lo que preocupa es que el equipo correntino tuvo en tierras misioneras una baja producción futbolística, coincidente con un planteo de juego temeroso que no le sienta bien.

“Tenemos que mejorar la tenencia de la pelota, si no encontramos asociaciones es muy difícil ganar partidos”, reconoció el técnico Claudio Marini tras la caída frente al Colectivero.

Cierto también es reconocer que, entre suspendidos y lesionados, el cuerpo técnico perdió a jugadores importantes en la estructura, algunos de los cuales podrán reaparecer hoy. “No deja de ser preocupante, pero hay que tirar para adelante”, señaló el DT.

Cumplida la fecha de suspensión, por acumulación de amonestaciones, regresarán esta noche al primer equipo Rolando Ricardone y Gabriel Morales, el goleador aurirrojo en el torneo. En tanto que también volverá al once inicial Diego Sánchez Paredes, tras recuperarse de una lesión sufrida en la rodilla en el partido ante For Ever.

Además, en la práctica semanal, el técnico Claudio Marini decidió incluir en la formación principal a Fabio Godoy, quien ocupará el carril derecho, y a Renzo Reynaga, para que Antonio Medina tenga más compañía en la ofensiva. Los que dejarán sus puestos son los lesionados Fernando Alloco (desgarro en el isquiotibial izquierdo) y Rodrigo Migone (traumatismo en la cadera), mientras que por cuestiones tácticas esperarán su oportunidad sentados en el banco de relevos, Ariel Morales, Martín Ojeda y Matías Espíndola.

Por el lado de Unión (20), el equipo Sunchalense viene de igualar de local 1 a 1 con Douglas Haig, y todavía no pudo ganar en lo que va de 2020, habiendo quedado eliminado de la fase preliminar de la Copa Argentina por Sportivo Belgrano de San Francisco.

Para esta noche, el técnico Marcelo Milanesse haría una sola modificación. Franco Semino llegó a la quinta tarjeta amarilla, y su lugar en el sector izquierdo de la defensa será ocupado por Lucas Pruzzo.