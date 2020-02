«Beby» Caglieris: Su recuerdo por la primera comparsa de Sunchales – Parte I

Si bien en más de una ocasión aludió cierto «desorden» en sus recuerdos, la posibilidad de relatar todo lo vivido por parte de «Beby» resulta mucho más fuerte que su voluntad. Es así como se van hilvanando múltiples anécdotas acerca de cómo surgió la primera de las comparsas que tuvo la ciudad.

Llegando a ser nada menos que bastonera, es atrapante escuchar cómo se las arreglaban cuando no tenían coordinadores de baile, ni de batucadas… en donde no existía la posibilidad de acceder rápidamente a lo que sucedía o se utilizaba en otros sitios… en donde los trajes aún no contaban con piedras ni plumas.

La entrevista resulta sumamente fructífera en el marco de este intento de recuperar parte de la esencia que tuvieron los carnavales de antaño. La alegría, la diversión y la predisposición estaban tanto dentro como fuera del corsódromo, siendo algo que lo atravesaba por completo ya que terminaba siendo el fin por el cual, algunos, ofrecían horas y largas noches para la confección de trajes y preparación de un espectáculo y otros, asistían a respaldar cada show, sabiendo del esfuerzo que tenían por detrás.