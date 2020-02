Federal A – F20: Unión fue superior a For Ever pero lo resolvió recién en los últimos minutos

Unión hizo todo para ganar, incluso disponiendo de dos penales a su favor. Parecía que sería una de esas tardes en donde la pelota no entra nunca y siempre existe la posibilidad de que el rival de turno se lleve más de lo que merece.

Así se planteó el partido en donde Chaco For Ever estuvo muy lejos de la versión que lo llevó a ser escolta de la Zona A. El local jugó un gran partido y dispuso de muchas chances pero falló una y otra vez en la definición.

Luego del primer penal marrado, el cual fue atajado a Matías Zbrun por parte de Gastón Canuto, cuando transcurrían 11 minutos del complemento, el equipo local no se atrasó ni acusó el golpe sino por el contrario, siguió atacando teniendo el arco visitante como premisa. Así llegó la segunda clara falta dentro del área. Tras la atajada previa, ahora el que intentó fue Adrián Rodríguez pero tampoco tuvo fortuna ya que su disparo salió desviado.

Así las cosas, Unión padecía en el resultado pero dominaba con claridad. For Ever era un manojo de voluntades pero le costaba muchísimo poder hacer pie y más aún generar situaciones de peligro. No obstante, las pocas de las que dispuso generaron zozobra en el estadio puesto que un error podía terminar siendo una pena demasiado grave.

Hasta que aparecieron los Matías cuando ya no quedaba tiempo… la peleó Zbrun y luego definió Valvivia para decretar el 1 a 0 a los 40 minutos del segundo tiempo, poniendo un poco de justicia en un partido que debía estar definido antes.

De ahí hasta el final, como era de esperarse, Chaco For Ever se adelantó y trató de buscar la igualdad, sabiendo que se exponía a las contras, aunque el Bicho Verde dispuso de una sola, comandada por el «Tuni» López que estaba fresco porque había ingresado minutos antes… Corrió y a los 50 minutos, sacó un disparo inatajable para Canuto para decretar el 2 a 0 y con el festejo, el final del partido.